La picante opinión de Moria Casán del beso de Lali Espósito y Natalia Oreiro

El beso que se dieron Lali Espósito y Natalia Oreiro durante el multitudinario show que brindó la artista banfileña en la rambla de Montevideo, en Uruguay, sigue dando que hablar y Moria Casán se animó a dar su picante opinión.

Con su estilo habitual, Moria Casán habló en su programa de El Trece sobre el beso entre las dos artistas que se hizo viral rápidamente en todas las redes sociales.

Mirá las fotos Cómo fue la presentación del documental de Lali en Netflix

“Lali está muy bi. Estuvo en Uruguay y se la chapó a la Oreiro”, contó “La One” sobre el tradicional “chape tour” que hace la cantante banfileña en sus recitales.

“Se presentó en Uruguay y justo apareció la Oreiro. Ellas ya tenían una relación súper linda desde Solamente Vos. Después, en el cumpleaños de Lali, Nati le cantó el cumpleaños en ruso. Tienen como una amistad unida”, acotó Naza Di Serio sobre esta relación.

Mientras que la panelista explicó que el cierre de la gira en Uruguay fue con Natalia Oreiro sobre el escenario, donde cantaron “Cambio de dolor” y luego “Tu Veneno”, hasta que llegó el momento más comentado: “Y ahí en el medio salió besazo”, agregó la periodista.

image Moria Casán le puso picante al beso de Lali Espósito y Natalia Oreiro.

Y entonces Moria Casán preguntó sin vueltas: “¿A los hombres les calienta o les da asco que dos mujeres se besen?”, a lo que Guillermo Capuya respondió con disimulo: “No, bien.”

“Hotea, hotea. No les da ratones, les da hurones”, sumó la diva y Federico Seeber también opinó: “A mí me gusta, pero tiene que ser genuino. Nada armado.”

Pero el momento más inesperado fue cuando Moria Casán habló sobre su también icónico chape con Graciela Alfano. “Te digo lo que me pasa a mí y no tiene que ver con el asco. Darme un beso con la Alfano hace 20 años, 30 atrás, es una cosa. Ahora que somos más mayores, me dio una cosita, que no llega al asco. Estamos un poco gerontes. Es más seco”, dijo la diva ante la sorpresa de todos.