El picante comentario de Moria Casán contra Chechu Bonelli

Con su picante e irónico estilo, Moria Casán se metió sin vueltas en la polémica entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich y reaccionó al escándalo que estalló en las redes entre la periodista y el exfutbolista de Banfield en los últimos días.
En medio del escándalo que se generó entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, Moria Casán dijo lo suyo con su estilo picante. “Lo que hace un cuerno”, disparó.
Con su picante e irónico estilo, Moria Casán se metió sin vueltas en la polémica entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich y reaccionó al escándalo que estalló en las redes entre la periodista y el exfutbolista de Banfield en los últimos días.
Naza Di Serio contó en el programa de Moria Casán en El Trece que todo comenzó cuando Chechu Bonelli estuvo como invitada a un canal de streaming, donde habló sin filtros sobre la intimidad de su separación.
“Ella dijo ‘extraño mucho a mi suegra porque mi suegra era como mi madre, yo le decía que cuando ella sea viejita yo le iba a limpiar el culo’”, contó la periodista sobre las declaraciones de la modelo.
“Darío ve esto y sube una historia a él a sus redes sociales, cosa que él no lo hace mucho”, agregó Naza Di Serio sobre el escándalo. Luego, mostraron la nota original de Chechu Bonelli, donde reafirma su cariño por su exsuegra y asegura que ya no mantienen diálogo.
Fue allí cuando Moria Casán se mostró sorprendida y lanzó una picante frase: “Lo que hace un cuerno en una mujer. La humillación del cuerno”, disparó “La One”.
La cosa no quedó ahí y Moria Casán profundizó su análisis al ver la entrevista completa. “Me parece perfecto el amor a la suegra que le enseñó a hacer todo”, comenzó.
Luego, apuntó a lo que interpretó como una proyección emocional de Chaech Bonelli: “Ella sublima, es como una proyección porque es la madre de él”, dijo y agregó: “Quiso decir que la iba a cuidar, cosa que también está muy buena”.
También habló de la reacción de Darío Cvitanich: “Él lejos de admirar eso dijo ‘con mi familia, no’. O sea, el tipo no entendió nada. La mujer está duelando en cierto modo está triste en serio. Y siente la nostalgia de ser la dejada”, disparó.