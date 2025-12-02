El picante comentario de Moria Casán contra Chechu Bonelli

Con su picante e irónico estilo, Moria Casán se metió sin vueltas en la polémica entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich y reaccionó al escándalo que estalló en las redes entre la periodista y el exfutbolista de Banfield en los últimos días.

Naza Di Serio contó en el programa de Moria Casán en El Trece que todo comenzó cuando Chechu Bonelli estuvo como invitada a un canal de streaming, donde habló sin filtros sobre la intimidad de su separación.

“Ella dijo ‘extraño mucho a mi suegra porque mi suegra era como mi madre, yo le decía que cuando ella sea viejita yo le iba a limpiar el culo’”, contó la periodista sobre las declaraciones de la modelo.

“Darío ve esto y sube una historia a él a sus redes sociales, cosa que él no lo hace mucho”, agregó Naza Di Serio sobre el escándalo. Luego, mostraron la nota original de Chechu Bonelli , donde reafirma su cariño por su exsuegra y asegura que ya no mantienen diálogo.

MORIA CASÁN SOBRE CHECHU BONELLI Y DARÍO CVITANICH

Fue allí cuando Moria Casán se mostró sorprendida y lanzó una picante frase: “Lo que hace un cuerno en una mujer. La humillación del cuerno”, disparó “La One”.

La cosa no quedó ahí y Moria Casán profundizó su análisis al ver la entrevista completa. “Me parece perfecto el amor a la suegra que le enseñó a hacer todo”, comenzó.

Luego, apuntó a lo que interpretó como una proyección emocional de Chaech Bonelli: “Ella sublima, es como una proyección porque es la madre de él”, dijo y agregó: “Quiso decir que la iba a cuidar, cosa que también está muy buena”.

También habló de la reacción de Darío Cvitanich: “Él lejos de admirar eso dijo ‘con mi familia, no’. O sea, el tipo no entendió nada. La mujer está duelando en cierto modo está triste en serio. Y siente la nostalgia de ser la dejada”, disparó.