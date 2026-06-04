Lomas tendrá una Jornada de Arte y Salud con talleres y espacios de debate

Un encuentro sobre los desafíos del arte y la salud en Lomas.

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora realizará una Jornada de Arte y Salud con diferentes talleres y grupos de intercambio para analizar los desafíos de la actualidad.

Este viernes, de 8.30 a 15.30, se llevará a cabo el encuentro en la sede la calle Alem 855 con la participación de trabajadores del arte y la salud, áreas de discapacidad y desarrollo social, profesionales y coordinadores de dispositivos comunitarios, estudiantes y público en general.

Para resaltar. El proyecto de Lomas para que chicos con TEA aprendan un oficio

"En estos tiempos hostiles creemos que es indispensable encontrarnos, conocernos y compartir nuestros sentires en el arte y desde el arte. Porque es allí, en el encuentro con el otro, donde las prácticas cobran nuevos sentidos y nos permiten construir una manera de pensar y habitar el trabajo", señalaron desde Libremente en relación a la jornada organizada junto al Espacio Crear.

A lo largo del día se van a hacer varios talleres vivenciales y grupos de intercambio con el objetivo de analizar la actualidad tanto del arte como de la salud y pensar nuevos desafíos para el futuro. Como cierre de la jornada se presentarán números artísticos. Los interesados en participar tienen que llenar este formulario con sus datos.

Un lugar que apuesta por la inclusión y el arte en Lomas de Zamora

Unas 300 personas participan todos los meses de los talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 25 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social.

Este lugar forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho ciudadano de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia educativa, laboral y recreativa.

A lo largo del año ofrecen talleres gratuitos de pintura, expresión plástica, guitarra, teatro (niños y adultos), costura a máquina, crochet, bordado, cerámica, haciendo cine, memoria y juegos, exploración creativa, termofusión artística, inglés, yoga, baile aeróbico, expresión corporal y activamente (estimulación de la memoria).

Para anotarse en estas propuestas hay que llamar al 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2485-2531 o comunicarse con la cuenta de Instagram. En Libremente también funciona el emprendimiento de comidas "Sureñas" (lunes a viernes, de 9 a 15), una feria americana (martes a viernes, de 10 a 13) y el rincón de las aromáticas (martes, de 9 a 12).