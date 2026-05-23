El innovador proyecto de Lomas para que los chicos con TEA aprendan un oficio plasmando su arte

Un emprendimiento de Lomas que creó un taller de oficios para chicos con TEA.

Un innovador proyecto es lo que crearon los papás de Alma, una joven con TEA . La iniciativa nació en Lomas con el objetivo de generar una herramienta para que los chicos con autismo puedan plasmar su arte y además para que puedan aprender un oficio. "Nuestro emprendimiento es adaptable a todo", aseguraron Cecilia y Claudio, los creadores de Meme Dark .

En Meme Dark hacen estampados, sublimados, costura y todo lo que es diseños con impresora 3D. "Al entender que muchos de nuestros hijos se entusiasman mucho con todo lo que es artístico, como pintar, dibujar, entendimos que se podía hacer algo con este interés que coincide entre ellos y a través de este proyecto pueden convertir su arte en sticker, en remeras y muchos más", comentó Cecilia.

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Cualquier temática que los chicos crean se puede plasmar en diferentes productos y ese es el objetivo central de la iniciativa que para la pareja se ha convertido en su salida laboral desde 2013. "En 2017 perdimos todo por la crisis que hubo y pudimos recuperarnos en 2020 y volver al ruedo", recordaron y aseguraron que "este emprendimiento sostiene nuestra familia".

La pareja además contó que eligieron crear este emprendimiento porque tienen dos nenas con discapacidad. "Además de Alma que tiene 16, está Martina de 11 años y gracias a Meme Dark coordinamos nuestros tiempos y nos permite a ambos estar con ellas", explicaron los papis de las chicas.

La familia está fija con un puesto en La Plaza Libertad de Lomas y también visitan otros eventos o ferias que van apareciendo siempre vendiendo los productos que generan para todo el público y con el plus de colaborar con los chicos con autismo.

Un emprendimiento de Lomas que generó un taller de oficio

Gracias a @meme.dark.ok tanto Cecelia como su marido Claudio pensaron en que el proyecto podía ser una salida laboral a futuro para sus hijas y porque no para tantos otros chicos. Por eso, diseñaron un taller de oficio que hace pocos días fue presentado en el Servicio TEA de Lomas para los padres de hijos con TEA.

"Como papás de una persona que integra el grupo de habilidades sociales dentro del Servicio TEA de Lomas es que surgió esta idea de aportar nuestro granito de arena a través de un taller de oficio", comentó la pareja.

Lo que ellos brindan es el contacto con la elaboración y producción. "Diseñamos un taller especial para aprender a pasar los dibujos que diseñan los chicos y todo lo que es el interés en distintos productos. También explicamos todo lo referente a lo que es la venta online y presencial en ferias", detallaron.

Muchas veces la preocupación de los padres recae en lo que sucederá cuando ellos ya no puedan estar junto a sus hijos por una cuestión biológica y gracias a este aporte es una alternativa de trabajo que se presenta y que puede ser la salida laboral que estos chicos con autismo se pueden dedicar en un futuro. "La idea es que ellos puedan proyectar un trabajo independiente", recalcaron.

Por eso, lo más importante del taller es "que ellos vean lo que es el trabajo independiente que es posible llevar adelante con una estructura", contaron y destacaron que "es lo que refuerza el grupo de habilidades".

El taller enseña a hacer pines, impresión 3D, corte láser en madera, costura, sublimación y estampado.

Un trabajo que continúa en las ferias y en el Servicio TEA

La idea es continuar brindando el taller solidario que adaptaron especialmente para brindarlo en el Servicio TEA de Lomas con el objetivo de continuar aportando herramientas y proyección a los chicos. "También, continuamos con el puesto hace 5 años en la Plaza Libertad y los feriados con las expocomics", manifestaron los papás de Alma y Martina que gracias a este trabajo pueden acomodar los horarios para acompañar a las terapias y escuela.

El Servicio TEA se encarga constantemente de buscar alternativas ante la preocupación de muchos padres que se van presentando en las distintas etapas de la vida de sus hijos, por es, este taller aporta una opción de trabajo posible,

Si bien en el Serivio cuentan con "oficina TEA" donde trabajan algunos de los asistentes, es un trabajo que resulta ser mecánico por lo Meme Dark llegó para brindar una alternativa basada en lo artístico.

"Nosotros le pusimos música, les hicimos algunas preguntas sobre que tipo de objeto les gustaría ver en una casa o que estampado en una remera lo que genera que ellos se inspiren rápidamente", expresó Cecilia y explicó que como el Servicio TEA trabaja sobre lo conductual, ellos adaptaron el taller para que sea creativo, pero al mismo tiempo mandanga una estructura: "Si bien es trabajo independiente cada cosa tiene su lugar, cada parte del trabajo tiene su forma, cada producción tiene su estructura y su momento al igual que el orden del lugar".

Si bien sólo presentaron el proyecto, en breve van a comenzar a dictar los dos módulos para los chicos del servicio en el lugar de trabajo creativo de Meme Dark. Van a trabajar con unos cuatro chicos por clase que pueden estar acompañados de sus padres, según anticiparon.

"Lo más importante es que este taller pueda ampliarse y que pueda llegar a muchos chicos", auguraron los creadores del emprendimiento lomense.