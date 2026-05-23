La Comisaría de Villa Galicia tiene nuevos números de contacto para los vecinos

La Comisaría 8ª de Lomas de Zamora , con jurisdicción en el barrio Villa Galicia , tiene nuevos números de contacto para que los vecinos puedan alertar sobre cualquier delito o emergencia.

El comisario Gustavo San Román asumió recientemente en la dependencia policial ubicada en la calle General Iriarte 1409, Temperley . Para tener un diálogo más directo con los vecinos, se ocupó de difundir el teléfono de la comisaría para que la gente del barrio pueda denunciar algún hecho de inseguridad o pedir ayuda ante cualquier situación de riesgo.

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Desde la comisaría de Villa Galicia armaron folletos con todos los teléfonos útiles. “Ayudanos a hacer cada día mejor nuestro trabajo. La seguridad la hacemos entre todos” , enfatizó el personal policial.

Además de tener a disposición el 911, los vecinos también pueden comunicarse con la Comisaría 8ª al número 11-4244-9565. Reciben tanto llamadas como mensajes por WhatsApp.

Además, tendrán la posibilidad de hablar directamente con el comisario San Román, enviando un mensaje al 11-4156-2113.

En todos los casos, los números son de contacto directo con el vecino. El personal policial no tiene previsto crear grupos de WhatsApp ni participar en ellos.