sábado 23 de mayo de 2026
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23 de mayo de 2026
Teléfonos útiles.

La Comisaría de Villa Galicia tiene nuevos números de contacto para los vecinos

La dependencia 8ª de Lomas de Zamora, con jurisdicción en Villa Galicia, informó las nuevas vías de comunicación. Se puede hablar directamente con el comisario.

Comisaría 8ª de Lomas de Zamora (Villa Galicia).

Comisaría 8ª de Lomas de Zamora (Villa Galicia).

El comisario Gustavo San Román asumió recientemente en la dependencia policial ubicada en la calle General Iriarte 1409, Temperley. Para tener un diálogo más directo con los vecinos, se ocupó de difundir el teléfono de la comisaría para que la gente del barrio pueda denunciar algún hecho de inseguridad o pedir ayuda ante cualquier situación de riesgo.

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Desde la comisaría de Villa Galicia armaron folletos con todos los teléfonos útiles. “Ayudanos a hacer cada día mejor nuestro trabajo. La seguridad la hacemos entre todos”, enfatizó el personal policial.

Los nuevos números de la Comisaría de Villa Galicia

comisaria villa galicia
La Comisar&iacute;a de Villa Galicia funciona en General Iriarte 1409, Temperley.

La Comisaría de Villa Galicia funciona en General Iriarte 1409, Temperley.

Además de tener a disposición el 911, los vecinos también pueden comunicarse con la Comisaría 8ª al número 11-4244-9565. Reciben tanto llamadas como mensajes por WhatsApp.

Además, tendrán la posibilidad de hablar directamente con el comisario San Román, enviando un mensaje al 11-4156-2113.

En todos los casos, los números son de contacto directo con el vecino. El personal policial no tiene previsto crear grupos de WhatsApp ni participar en ellos.

folleto
Los nuevos n&uacute;meros de la comisar&iacute;a de Villa Galicia.

Los nuevos números de la comisaría de Villa Galicia.

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