sábado 23 de mayo de 2026
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23 de mayo de 2026
Control policial.

Un adolescente manejaba una moto robada en Lomas de Zamora y terminó detenido

Tiene 18 años y fue arrestado luego de que lo sorprendieran en una Rouser con pedido de secuestro. Ocurrió en General Rodríguez, a unos 60 kilómetros de Lomas.

El joven que manejaba la moto robada en Lomas de Zamora.

El joven que manejaba la moto robada en Lomas de Zamora.

Un adolescente fue detenido por la Policía en la localidad de General Rodríguez, luego de que lo sorprendieran manejando una moto que había sido robada en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

Todo ocurrió durante un operativo realizado en la zona de Altos del Oeste, con el objetivo de prevenir los robos cometidos por motochorros. Efectivos policiales hacían un control en avenida Central y Mercedes, cuando observaron a un joven circulando en una moto.

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Se trataba de un chico de 18 años a bordo de una Rouser NS 200 color blanca y negra. Rápidamente lo pararon para consultar sus datos. Al chequear los datos de la moto, comprobaron que la misma había sido robada tiempo atrás en el partido de Lomas de Zamora.

De Lomas de Zamora a General Rodríguez

comisaria general rodriguez
El joven que manejaba la moto robada en Lomas de Zamora fue llevado a la Comisar&iacute;a 2&ordf; de General Rodr&iacute;guez.

El joven que manejaba la moto robada en Lomas de Zamora fue llevado a la Comisaría 2ª de General Rodríguez.

El sistema informático mostró que el rodado tenía pedido de secuestro activo por un robo cometido en la jurisdicción de la Comisaría 7ª de Lomas de Zamora, en la localidad de Villa Centenario. Ante esta situación, el joven fue detenido.

La moto quedó incautada por la Policía, mientras que el muchacho fue trasladado a la Comisaría 2ª Las Malvinas y puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº10 local.

La Justicia se enfoca en investigar cómo llegó la moto desde Lomas de Zamora hasta General Rodríguez, teniendo en cuenta que ambas ciudades están separadas por casi 60 kilómetros.

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