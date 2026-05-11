Una casa quedó destruida por un incendio en Villa Centenario

Una vivienda quedó destruida por un incendio en la localidad de Villa Centenario . Hubo un amplio operativo de asistencia encabezado por los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

La semana empezó de la peor manera para los dueños de una casa ubicada en la avenida Martín Rodríguez al 1600 , cerca del cruce con la calle Cosquín y a una cuadra del ex Camino Negro .

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La propiedad, ubicada en una planta alta, empezó a prenderse fuego poco antes de las 12 del mediodía, por causas que no trascendieron. Desde el interior salía una gran cantidad de humo que alertó a los vecinos de la cuadra. Tuvieron que llamar rápidamente a los bomberos.

Operativo con los Bomberos de Lomas, Emergencias Lomas, Defensa Civil y la Policía.

Operativo tras el incendio

Tras el pedido de ayuda, se organizó un operativo de emergencia en la mencionada esquina. Se acercaron tres dotaciones con 12 bomberos a cargo del Oficial Ayudante David Kolln para controlar las llamas.

Además, intervino personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas en forma preventiva y efectivos policiales de la jurisdicción.

incendio Así quedó la casa tras el incendio.

Con la visión muy reducida por el humo, los bomberos lograron subir e ingresaron a la casa para combatir las llamas. El fuego arrasó con gran parte de la vivienda, dejando daños estructurales y pérdidas materiales. Afortunadamente no hubo heridos, según informaron fuentes oficiales a La Unión.

Casi todo el techo de la casa quedó al descubierto debido al avance del incendio. Desde Defensa Civil solicitaron la intervención del área de Obras Particulares del Municipio de Lomas de Zamora para evaluar si la vivienda tiene peligro de derrumbe.