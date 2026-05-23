Los Andes busca ratificar su gran presente ante Racing de Córdoba en el Gallardón

Los Andes vive un presente auspicioso y quiere revalidarlo ante su gente. Este sábado, desde las 15, el conjunto de Lomas de Zamora se enfrentará a Racing de Córdoba en el Eduardo Gallardón , en un encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de la Zona A de la Primera Nacional.

El arbitraje estará a cargo de Pablo Giménez y la televisación será exclusiva de LPF Play. Por su parte, el equipo dirigido por Leonardo Lemos llega envalentonado tras encadenar una serie de resultados positivos que lo depositaron en la cuarta posición de la tabla con 21 unidades, a escasas dos de distancia del líder, Colón de Santa Fe.

La expectativa en el Mundo Milrayitas es total, ya que un triunfo le permitiría prenderse de lleno en la pelea grande por el primer puesto. En el plano futbolístico, el director técnico quedó muy conforme con el rendimiento colectivo de las últimas presentaciones. Debido a esto, la intención del cuerpo técnico es apelar al histórico axioma futbolero de "equipo que gana no se toca" y perfilar alineaciones idénticas, sin modificaciones en el once inicial.

Después de perder con Temperley , el Milrayitas tuvo una gran levantada que lo llevó a posicionarse en los primeros puestos del campeonato. Acumula 7 partidos sin perder con 4 victorias y 3 empates, mientras que como local registra 4 encuentros sin derrotas con 2 empates y 2 triunfos.

De esta manera, Los Andes llegó a ubicarse a dos puntos del líder Colón de Santa Fe. Además, cuenta con Mauricio Asenjo en un gran presente, ya que el goleador suma 5 tantos en el campeonato y un presente que lo lleva a ser considerado como uno de los mejores delanteros de la categoría. Asenjo se encuentra a un gol de Martiniano Moreno, Lautaro Gordillo e Ignacio Lago, quienes son los máximos artilleros del torneo.

Cómo llega Racing de Córdoba al choque ante Los Andes

Por su parte, la realidad de Racing de Córdoba es más irregular. "La Academia" de Nueva Italia se ubica en el decimotercer escalón con 15 puntos. El elenco cordobés viaja a Buenos Aires con la urgencia de cosechar unidades fuera de casa para no quedar relegado en una zona que se presenta sumamente compacta y disputada.

El equipo cordobés comenzó el campeonato siendo dirigido por Pablo Fornasari, ahora lo comanda la dupla Ramiro Torres-Pablo Motta pero no logra levantar cabeza, ya que acumula 4 partidos sin ganar con 1 empate y 3 derrotas.

Como visitante cosecha 3 derrotas consecutivas (ante Godoy Cruz de Mendoza, Deportivo Morón y Colón de Santa Fe), mientras que el último triunfo fuera de Córdoba lo consiguió ante San Miguel por la sexta fecha.

Probables formaciones

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo, Facundo Villarreal. DT: Leonardo Lemos.

Racing de Córdoba: Raúl Chamorro, Marcio Gómez, Matías Sánchez, Emanuel Díaz; Alan Olinick, Gaspar Vega; Leandro Córdoba, Ricardo Centurión, Luciano Viano; y Pablo Chavarría. DT: Ramiro Torres - Pablo Motta.

Hora: 15.00

Árbitro: Pablo Giménez

Estadio: Eduardo Gallardón

TV: LPF Play