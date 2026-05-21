jueves 21 de mayo de 2026
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21 de mayo de 2026
Llega dulce.

Atención Los Andes: los números de Ricardo Centurión en la Primera Nacional

El talentoso mediocampista es una de las figuras de Racing de Córdoba, que este sábado visitará al Milrayitas en el estadio Eduardo Gallardón.

Los Andes está preparado para recibir a Ricardo Centurión.

Los Andes está preparado para recibir a Ricardo Centurión.

Los Andes enfrentará este sábado a un Racing de Córdoba que tiene como principales figura a Ricardo Centurión. Y si bien el presente de la "Academia" no es el mejor, la presencia del exfutbolista de Boca Juniors impone respeto, y más con el buen momento atraviesa en la Primera Nacional.

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Hasta el momento, el desequilibrante mediocampista disputó 11 partidos, siete como titular, y sus números en los 600 minutos que lleva disputados en la temporada fueron buenos, en los que anotó tres goles y brindó dos asistencias. Es más, después de perderse los partidos ante San Martín de San Juan y Ciudad de Bolívar por las fechas 7 y 8 respectivamente, empezó jugar a más.

Centurión llega dulce al duelo con Los Andes

Una vez que se recuperó de su molestia muscular y mejoró desde el aspecto físico, Centurión sumó unos minutos en la derrota ante Colón (ingresó en el completo) y en todos los demás jugó más de 65 minutos, con un dato importante: completó los 90 minutos en dos de los últimos tres encuentros.

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Ricardo Centurión suma tres goles y dos asistencias.

Ricardo Centurión suma tres goles y dos asistencias.

Con más presencia en cancha, también mejoraron su intervenciones: convirtió en tres de los últimos cinco partidos y en otro brindó una asistencia. O sea que tuvo participación activa en cuatro de los últimos ocho goles del conjunto cordobés.

De estos datos, Ricardo Centurión sostiene el rendimiento que había mostrado el año pasado en Oriente Petrolero, donde disputó 31 partidos, convirtió nueve goles y brindó cuatro asistencias.

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