Moria Casán y Georgina Barbarossa hablaron en vivo tras 26 años distanciadas

Moria Casán y Georgina Barbarossa hicieron un dúplex en vivo entre sus respectivos programas, de El Trece y Telefe , para sellar su reconciliación tras 26 años distanciadas. Este encuentro televisivo se produjo luego de encontrarse en la entrega de los Premios Martín Fierro.

“Bienvenida a mi vida, nos separa una pantalla y nos une nuestra historia, separada por unos cuantos años y quiero decirte que me da mucha felicidad este reencuentro y no puedo creer que estemos atravesadas por la pantalla, pero nosotros vivimos dentro de un estudio televisivo, por suerte, porque nos da trabajo”, empezó diciendo Moria Casán.

Y prosiguió: “Y esto que parece que hay una separación, pero hay una gran unión que nos ha unido en nuestra historia y te agradezco muchísimo que este dúplex haya salido, fue impensado para mí, me pareció maravilloso y que haya salido de tu parte, que lo querías vos. Así que súper agradecida, me parecía un acto de amorosidad, más allá de que me puedas perdonar o no”.

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Moria Casán y Georgina Barbarossa, buena onda en las redes

Moria Casán y Georgina Barbarossa habían publicado en las últimas horas un mensaje conjunto en las redes en el que compartían imágenes de su reencuentro durante la gala de los Premios Martín Fierro y cuando se hicieron amigas, en el año 1997, durante la tira “Loca x ellos”.

image Moria Casan y Georgina Barbarossa.

Tras su inesperado abrazo durante los Martín Fierro, las dos figuras del espectáculo se pusieron a charlar ante la sorpresa de todos. “Perdón si te lastimé. Te honro, te quiero mucho”, le dijo La One a Georgina durante el encuentro, quien se emocionó y le respondió: “Me vas a hacer llorar”.