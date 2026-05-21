La ausencia de Fernando Brandán condiciona a Temperley

Temperley se juega un partido crucial en Mataderos. El Gasolero lleva siete fechas sin triunfos y una más podría dejar consecuencias. Además, el entrenador Nicolás Domingo afrontará esta visita sin Fernando Brandán, una de las sus figuras pese al irregular andar del equipo en la Primera Nacional.

El mendocino llegó a la quinta amarilla en la derrota ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión, quedando habilitado para volver contra San Martín de San Juan, como local .

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Las anteriores tarjetas amarillas que recibió Fernando Brandán fueron en las victorias contra Agropecuario Argentino de Carlos Casares (2º), Atlanta (6º), Los Andes (7º) y en la igualdad con Patronato de Paraná (11º).

El futbolista de 36 años lleva anotados dos goles en la presente temporada ( Los Andes y Colegiales) y una asistencia, siendo el goleador del equipo Gasolero . Su ausencia será vital en el esquema táctico para visitar al Torito.

Quién entra por Fernando Brandán

Nicolás Domingo tiene alternativas para probar, máxime pensando que es un partido bisagra. Una chance es el regreso de Luciano Nieto -sin minutos en Jujuy- o el tucumano Gabriel Esparza, que ingresó por el “Enano”, en lo que pudo ser un adelanto de la variante que tiene el entrenador en mente.

Nicolas Domingo Nicolás Domingo pierde a Fernando Brandán este fecha.

Si mete un pleno, el reemplazo pasaría por sumarle un compañero a Marcos Echeverría en la ofensiva. Con esto retrasaría a Franco Benítez y agregaría otro “9”, caso Facundo Krüger o Nicolás Molina como segunda opción.

Con un día más para probar, por la cabeza de Nicolás Domingo podrían aparecer otros cambios. La fecha pasada sorprendió con Franco Díaz de titular por primera vez en el año disputando 90 minutos completos.

Autoridades frente a Nueva Chicago

Este sábado, desde las 16, el encargado de impartir justicia en el estadio República de Mataderos será Matías Billone Carpio. Asistentes: Matías Balmaceda y Javier Viglietti. Cuarto árbitro: Agustín Vegetti. TV: LPF Play.