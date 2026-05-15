La heroica recuperación de Mathías Villasanti, el ex Temperley que ilusiona a Paraguay

Mathias Villasanti puede convertirse en el primer futbolista con pasado en Temperley en jugar un Mundial.

Mathias Villasanti puede quedar en la historia. El ex Temperley quiere ser el primer futbolista con pasado en el Gasolero en disputar una Copa del Mundo, ya que se avecina la máxima cita del fútbol en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

El mediocampista está oficialmente en la prelista de 55 convocados por Gustavo Alfaro para el seleccionado Guaraní, tras transcurrir nueve meses desde su grave rotura de ligamentos cruzados y menisco lateral. De esta manera, el volante paraguayo protagoniza una carrera contra el tiempo para meterse en la nómina definitiva de 26 futbolistas que Paraguay presentará de cara al debut del 12 de junio contra Estados Unidos.

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Para Villasanti sería un sueño cumplido estar en el Mundial, ya que el actual futbolista de Gremio de Porto Alegre sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante un encuentro ante Atlético Mineiro el 17 de agosto de 2025 y busca apurar su recuperación contrarreloj para estar presente en la Copa del Mundo.

Para el fútbol argentino, y en especial para los hinchas del Gasolero, el presente de Villasanti no pasa inadvertido. Su convocatoria preliminar marca un hito histórico: podría convertirse en el primer futbolista con pasado en el Club Atlético Temperley en disputar una Copa del Mundo.

Su recordado paso por el fútbol argentino: la huella que dejó en Temperley

Su ciclo en el sur del Gran Buenos Aires se dio en la temporada 2017/2018, sumando una valiosa experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino antes de regresar a Cerro Porteño y consolidar su posterior salto al Gremio de Porto Alegre.

Villasanti dejó una gran impresión con la camiseta de Temperley, en lo que fue su primera experiencia internacional. En su debut absoluto en el fútbol argentino, el mediocampista aportó despliegue y sacrificio en un contexto sumamente complejo de pelea por la permanencia en la máxima categoría.

Arribó en agosto de 2017 con apenas 20 años, cedido a préstamo por un año desde Cerro Porteño buscando rodaje internacional. Su estreno oficial se produjo de forma inmediata en la fecha 1 de la Superliga, siendo titular frente a River en una derrota por 1 a 0, mientras que su primer gol y único tanto con la camiseta del Gasolero se produjo el el 18 de septiembre de 2017, en un empate 1 a 1 ante Rosario Central en el Estadio Alfredo Beranger.

En total disputó 14 partidos oficiales de liga, ganándose rápidamente la consideración de los hinchas por su despliegue combativo y orden táctico. Su estadía en el Sur del Gran Buenos Aires funcionó como el trampolín formativo ideal. Le brindó la madurez y el roce físico necesario para regresar a Paraguay, consolidarse como capitán en su país y dar el salto definitivo hacia Brasil.

villasanti en temperley El paraguayo vistió la camiseta de Temperley durante la temporada 2017-2018.

El calvario de la lesión y su milagroso regreso

La ilusión mundialista parecía extinta cuando Villasanti sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante un encuentro ante Atlético Mineiro. El diagnóstico inicial de 6 a 9 meses de recuperación hacía tambalear su presencia en la cita máxima.

Sin embargo, tras renunciar a sus vacaciones para acelerar la rehabilitación en el predio de Gremio, el volante ya recibió el alta médica, trabaja a doble turno con pelota y se perfila para reaparecer de manera oficial de forma inminente.

Qué chances reales tiene de jugar el Mundial

Aunque la recuperación clínica es un éxito absoluto, sus posibilidades reales de jugar el Mundial se dividen en un balance de factores de rendimiento.

Entre los puntos a favor se destacan que es un baluarte indiscutido en la estructura del mediocampo de Paraguay. Además, Gustavo Alfaro lo considera una pieza clave de liderazgo táctico, motivo por el cual decidió reservarlo en la lista extendida pese a la inactividad.

Por su parte, lo que le juega en contra es la falta de ritmo de juego tras casi un año de inactividad. La lista oficial de 26 jugadores se definirá en breve, lo que le deja un margen extremadamente estrecho para sumar minutos oficiales con la camiseta de Gremio y convencer al cuerpo técnico de que está en plenitud física para la alta competencia mundialista.

La cuenta regresiva está en marcha. El ex Temperley ya ganó la batalla médica; ahora, le quedan escasos días para ganar la futbolística y estampar su firma en el avión rumbo al Mundial que se jugará en Norteamérica.