Adrián Arregui habló tras la dura derrota de Temperley: "Fallamos todos"

Adrián Arregui es el capitán y uno de los máximos referentes de Temperley . Desde ese lugar, puso el pecho luego de la dura derrota por 5 a 0 ante Deportivo Maipú y no escondió sus sensaciones tras el golpe recibido. "La verdad que estamos muy dolidos", remarcó.

En declaraciones con el Show de Temperley, Arregui reconoció que "fallamos todos" en el partido que se jugó el sábado en el estadio Alfredo Berager, que terminó convirtiéndose en una de las peores goleadas recibidas por el "Gasolero" en su estadio a lo largo de su historia.

"Son partidos que no esperás y termina pasando algo que no imaginás. Fue un golpe duro, algo que no esperábamos y la verdad que estamos muy dolidos por eso", remarcó el referente celeste.

El mediocampista no se desligó de las responsabilidades y reconoció errores, pero también mira para adelante, con la ilusión de que este golpe sirva para salir más fortelecidos. Y en ese sentido, fue muy claro. " Todos somos responsables de lo que pasó . Si bien hoy cuesta dar vuelta la página, no queda otra. Lo tenemos que hacer y a partir del dolor que sentimos, hacernos más fuerte para lo que viene".

Los goles que derrumbaron a Temperley

Lo que sucedió en la tarde de sábado en el estadio Alfredo Beranger fue "algo inesperado", como remarcó Arregui, y una muestra de eso fue que Deportivo Maipú, en dos ataques letales, acomodó el trámite a su favor antes de los 15 minutos gracias a los goles de Bonfigli y Giacone. Temperley no se pudo recuperarse de eso y el conjunto mendocino no lo perdonó: a los 26 minutos, con un golazo desde afuera del área de Gastón Mansilla, puso el 3 a 0, y los 37 marcó el cuarto con otra definición de Giacone. 4 a 0 en el primer tiempo y partido liquidado. Después, en el complemento, llegó el quinto, de Saccone, para ponerle cifras definitivas al marcador.

Al respecto, Arregui comentó: "El gol a los 2 minutos, sin dudas, nos mató. Fue un golpe que no esperábamos y los demás goles vinieron muy rápidos. Todo era un caos. Acá fallamos todos, los responsables somos todos, y la verdad que estamos muy dólidos".

El rol de líder y lo que viene

adrian arregui Adrián Arregui, la voz de mando de Temperley.

Como capitán y referente, Adrián Arregui no dudó en salir a hablar después de semejante golpe recibido y durante la charla con el Show de Temperley, remarcó que su "responsabilidad como capitán es absorber todo lo que sea necesario" de este momento para que sus compañeros "puedan estar bien" de cara a los próximos desafíos del equipo.

"Yo voy a cuidar a mis compañeros para que podamos seguir creciendo, ya que esto es hasta el final", remarcó, claro y contundente, Arregui. "Esto recién empieza, estamos a mitad de camino y todavía queda un largo camino que recorrer en busca del objetivo que nos propusimos al principio", agregó.

Y concluyó: "Ojalá esta cachetada sirva para fortalecernos y encarar la otra mitad del torneo con las ganas que nos plantemos en un principio. Tenemos un grupo muy bueno y esto nos duele a todos. Ahora hay que poner la cara. Yo creo que con mucho trabajo, vamos a encontrar una regularidad y el equipo va a competir. Ojalá podamos revertir rápido lo del otro dia".