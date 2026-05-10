Cuáles fueron las goleadas más abultadas que recibió Temperley en su historia

La derrota de Temperley ante Deportivo Maipú se ubica dentro de las peores de su historia.

El fútbol, como la vida, está hecho de rachas. Y aunque la historia de Temperley está marcada por la resiliencia, los ascensos heroicos y el sentido de pertenencia de su gente, el archivo también guarda tardes de esas que el hincha prefiere olvidar, pero que forman parte del ADN de un club que siempre supo levantarse.

La reciente caída por 5 a 0 ante Deportivo Maipú en el Alfredo Beranger se metió directo en los libros negativos del club, despertando el recuerdo de otros resultados abultados que sufrió el equipo del barrio a lo largo de sus más de cien años de vida.

Ahora. Temperley y una tarde para el olvido: perdió por 5 a 0 con Deportivo Maipú

Si hay que buscar la herida más profunda en términos estadísticos, hay que viajar hasta la temporada de 1941 en la Segunda División. Aquella tarde, Nueva Chicago le propinó un 9-1 que se mantiene, hasta el día de hoy, como la mayor goleada recibida por el Gasolero en el profesionalismo. Fue un partido donde no salió nada y el Torito de Mataderos no tuvo piedad.

Fue en un encuentro correspondiente a la Segunda División del fútbol argentino. El conjunto de Mataderos aplastó al Gasolero en aquella ocasión con goles de Camarotti, Bassino (3), Lomiento (2), D. Fernández (2), Montoya en contra y Ballares, en un partido disputado en la cancha de San Lorenzo.

Los "8" que dolieron

En la antigua Primera B (hoy Primera Nacional), Temperley también tuvo jornadas negras. En 1951, Colón de Santa Fe le marcó un 8-3, un resultado inusual por la cantidad de goles pero que reflejaba la potencia de aquel equipo Sabalero.

Sin embargo, quizás la que más se recuerda por la cercanía y el contexto es la del 3 de abril de 1988. En un Nacional B muy competitivo, Lanús venció a Temperley por 8-3. Ver ocho goles en el arco propio siempre es traumático, más aún cuando se trata de un equipo de la región.

Aquella tarde se enfrentaron en el estadio Ciudad de Lanús por la 35ª fecha del Campeonato Nacional B 1987/1988. El uruguayo Gilmar Villagrán fue la figura destacada al marcar cuatro goles, mientras que Crespín (dos), Gómez y Leonardo Rodríguez completaron la goleada para el Granate.

A pesar del abultado resultado, Temperley intentó dar pelea en los papeles, logrando descontar a través de Gustavo Crnko, Pavón y Marcelo Caviglia. Sin embargo, cada vez que el Celeste amagaba con acercarse, la jerarquía ofensiva del equipo dirigido por Roberto Rogel volvía a estirar la diferencia bajo el arbitraje de Mario Gallina.

Embed - LANUS 8- TEMPERLEY 3 (1987-88)

La era de los 7 goles

Durante la década del 50, el Celeste sufrió dos de sus peores traspiés históricos en años casi consecutivos: En 1952 cayó ante Tigre por 7-1 y en 1957 fue el turno de Unión de Santa Fe, que le repitió el mismo 7-1.

El golpe reciente en el Alfredo Beranger

La derrota ante Deportivo Maipú por 5 a 0 se suma a una lista corta de partidos donde el Celeste no pudo anotar y recibió cinco o más tantos. Se equipara, por ejemplo, al 5-0 sufrido ante Deportivo Morón en 1961.

Derrotas más recientes

Durante este siglo, el Gasolero sufrió derrotas abultadas también. Durante su estadía en Primera División cayó ante Racing en Avellaneda por 4 a 1 en el 2017 y ante River por el mismo resultado en el Monumental.

Además, en su regreso a la Primera Nacional perdió ante Nueva Chicago por 4 a 1 en Mataderos en el 2019 en otra derrota abultada en la categoría.

Embed - NAC.B 2018-19 FECHA:18 NVA.CHICAGO 4 TEMPERLEY 1

De todas maneras, la derrota ante Deportivo Maipú de este sábado 9 de mayo de 2026 ya quedó instalada en las páginas más oscuras de la historia de Temperley.