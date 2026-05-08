Dolor por el fallecimiento de Ubaldo Raúl Silva, presidente del Club Temperley durante 2001/2004

El Club Temperley comunicó el fallecimiento de Ubaldo Raúl Silva, histórico presidente de la institución en dos períodos.

Ubaldo Silva estuvo en la silla máxima del club durante los períodos 2001/2004 y 2006/2007. Tuvo un lugar central en la firma del levantamiento de la quiebra, un hecho fundamental en la reconstrucción de la institución.

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"Acompañamos a todos sus seres queridos en este momento difícil", destacaron desde el club.

Patricio Rossney, integrante del Departamento Histórico y Museo del Club Temperley, destacó: "Don Ubaldo fue un ejemplo de dirigente, íntegro, honesto, conciliador, muchos atributos en una sola persona"

Este próximo 11 de mayo se van a cumplir 25 años del levantamiento de la quiebra, "que tuvo a Don Ubaldo como uno de los actores principales, firmando el acuerdo y permitiendo que el club saliera de un proceso de 12 años de lucha", ponderó.

"Ubaldo fue un tipo austero, rechazó el viaje al Mundial de Alemania 2006 que daba la AFA a todos los presidentes para que el club no tuviera que entrar en gastos".

El saludo de la comunidad de Temperley

Las redes sociales se llenaron de consternación y respetos hacia Silva. Heraldo Melipal, manifestó: "Que descanse en paz. Fue un buen dirigente, muy comprometido con el club. Abrazo a su familia".

"Un Señor Ubaldo Silva, un gran presidente que tuvo Temperley pero por sobre todo un excelente ser humano. QEPD querido Ubaldo. Mis condolencias a la Familia", manifestó Gabriel de Haart.

Sus restos fueron velados en Cocheria Cerrito, Cerrito 1990, Lomas de Zamora.