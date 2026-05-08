Lanús y un mayo intenso: cada cuánto jugaría si llega lejos en el Torneo Apertura

Después de la dura derrota ante Always Ready en la altura de Bolivia, Lanús tiene por delante dos partidos trascendentales por la Copa Libertadores para definir su suerte en el certamen continental. Sin embargo, no es lo único importante para los de Mauricio Pellegrino . En el medio está la etapa de definiciones del Torneo Apertura , donde también quiere llegar lejos.

Esto lo obliga a planificar muy bien los pasos a seguir en las próximas semanas porque, en el mejor de los casos, el Granate podría jugar 6 partidos en menos de 20 días si llega a la final del certamen local. Por eso, si todo sale bien, sería un mayo cargado de partidos.

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El camino que recorra en los playoffs del Torneo Apertura marcará lo exigente de este mes, donde se juega lo más importante del semestre: pelear por el título local y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores . Un mes "a todo o nada" podría decirse.

En este sentido, el partido del sábado ante Argentinos Juniors por los octavos de final del certamen local será determinante para lo que viene . Si avanza, volvería hacerlo el martes por los cuartos de final. Y sería más exigente si llega a las semifinales, ya que jugaría el sábado 16 o domingo 17 y después lo haría el miércoles 20 ante Liga de Quito, de visitante, por la Libertadores.

AAAJ vs. Lanús Lanús arrancará el sábado su camino en los playoffs.

Los partidos del ambito local, además, tienen una particularidad: en caso de empate, todos los partidos tendrán un tiempo suplementario de 30 minutos. Por eso, puede ser que Lanús llegue al cruce ante Liga, en el que deberá sumar para no complicar su chances, con una carga importante de minutos jugados.

Si pasa con éxito todos estos partidos, a Lanús le quedaría dos más en esta la seguidilla: el domingo 24 la final del Torneo Apertura y el martes 26, con sólo 48 horas de descanso, afrontará lo que será una final ante Mirassol, de Brasil, por la última fecha de grupo G de la Libertadores.

O sea que, en el mejor de los casos, desde el sábado hasta el miércoles 26, Lanús jugaría cada tres días y con una complicación extra que agrava el tema del descanso: varios de estos partidos podrían ser a 120 minutos.

El cronograma de partidos de Lanús