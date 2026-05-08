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8 de mayo de 2026
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Cómo fue el show de Trueno en el programa de Jimmy Fallon

Trueno, exponente de trap, se sumó a la lista de artistas argentinos que se presentaron en el ciclo de Jimmy Fallon, luego de Nicki Nicole, Bizarrap y otros.

Trueno, en las televisión de Estados Unidos.&nbsp;

Trueno, en las televisión de Estados Unidos. 

Trueno, uno de los exponentes del trap argentino, debutó en el legendario The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más prestigiosos e influyentes de la televisión de los Estados Unidos. Allí presentó en vivo su flamante álbum, “TURR4ZO”.

El joven artista, de 24 años, se sumó grupo de artistas argentinos que fueron invitados al programa de la NBC. La lista incluyé a Nicki Nicole, Bizarrap junto a Shakira, Nathy Peluso, Ca7riel y Paco Amoroso, y Nicolás Bereciartua, integrando The Black Crowes.

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Previo a su presentación en el show de Jimmy Fallon, Trueno bailó en los pasillos del estudio. En las imágenes de backstage, se lo vio distendido y sonriente,

“Tocando el tema que le da título a su nuevo álbum, TURR4ZO, bienvenido Trueno”, lo anunció el mítico presentador, con el disco en cuestión en su mano.

Trueno y un par de guiños para los argentinos

Sonó un sample de “Tirate un paso” de Los Wachiturros y al finalizar, en medio de los aplausos del público, mostró su espalda con la inscripción de la versión libre de la ya mítica frase del robo al Banco Río de Acassuso: “En industria de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y amores”.

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Trueno con una particular remera.

Trueno con una particular remera.

Luego del aplauso del público, Jimmy Fallon regresó al escenario, todavía con el vinilo de “TURR4ZO” en sus manos, para felicitar y saludar a su invitado.

Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, comenzó su camino en las batallas de freestyley logró la consagración en la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina en 2019.

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