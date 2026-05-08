Arte y encuentro en Lomas de Zamora: vuelven las tertulias a Libremente

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora abre sus puertas este sábado para realizar un evento cultural gratuito con la presentación de diferentes artistas. También habrá feria de emprendedores .

"Tertulias en la biblio: edición otoño" es el nombre del encuentro que se desarrollará de 18 a 21 en el espacio ubicado sobre la calle Alem 855 . La actriz e intérprete de lengua de señas, Noelia Peralta, presentará su unipersonal "La Margarita". Mientras que Daniel Greco y Marcela Hernández harán un show de música brasileña mezclando bossa nova con jazz.

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A su vez, la artista plástica Adriana Malandra llevará sus obras creadas con acuarelas y otras técnicas. Y el segmento literario estará a cargo de Ileana Elizabeth Llatche. "Tertulias en la biblio" es un ciclo que fue inaugurado en marzo del 2024 con el objetivo de generar un espacio de encuentro con varias disciplinas artísticas y ampliar la oferta cultural del espacio.

Los vecinos que vayan a Libremente también tendrán a disposición la feria de emprendedores, que en el horario de 16 a 20 ofrecerá stands de indumentaria, calzado, gráfica, bijouterie, accesorios, cosmética, artesanías, plantas, adornos para el hogar, sahumerios, velas aromáticas y crochet.

El emblemático Centro Comunitario tiene 25 años de historia y forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves de Temperley, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia sanitaria, educativa, laboral y recreativa.

Cuáles son los talleres gratuitos de Libremente

A lo largo del año, en Libremente ofrecen talleres gratuitos de pintura, expresión plástica, guitarra, teatro (niños y adultos), costura a máquina, crochet, bordado, cerámica, haciendo cine, memoria y juegos, exploración creativa, termofusión artística y conversaciones en inglés.

También hay opciones enfocadas en la salud como yoga, baile aeróbico, expresión corporal y activamente (estimulación de la memoria). A su vez, los vecinos pueden sumarse a los cursos de manicuría, peluquería, limpieza institucional y montador electricista.

Para anotarse en estas propuestas hay que llamar al 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-2485-2531 o comunicarse con la cuenta de Instagram.