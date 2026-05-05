"Preso sin nombre", con Nicolás Cesare, se estrena en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora

La obra “Preso sin nombre”, basada en el libro “Preso sin nombre, celda sin número”, de Jacobo Timerman, con la actuación de Nicolás Cesare y la dirección de Andrés Caputo se estrenará el sábado en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.
La obra de teatro está basada en un texto de Jacobo Timerman y cuenta con la actuación de Nicolás Cesare y la dirección de Andrés Caputo.
La obra “Preso sin nombre”, basada en el libro “Preso sin nombre, celda sin número”, de Jacobo Timerman, con la actuación de Nicolás Cesare y la dirección de Andrés Caputo se estrenará el sábado en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.
La propuesta presenta a un hombre en libertad que reconstruye, desde la memoria y el cuerpo, los casi 30 meses en los que estuvo detenido durante la última dictadura militar.
Interpretada por un único actor, la puesta lleva a escena el universo testimonial del libro, donde el texto original se manifiesta en fragmentos, silencios y evocaciones que hacen visible el encierro, la violencia y la resistencia.
“Para nosotros es una experimenta impresionante por habernos puestos en contacto con Jordana Timerman, la nieta de Jacobo Timerman, y que haya autorizado para hacer el texto al cumplirse 45 años de la publicación, donde denunció lo que ocurría en las cárceles de Argentina”, le cuenta Nicolás Cesare a La Unión.
El actor aclara que el texto “no está contado de manera violenta. Está contando desde una literatura escrita por alguien absolutamente destacado dentro del periodismo”.
“A 50 años del golpe militar y en medio de las vulneraciones de derechos y de lo que vivimos en la Argentina de Milei es un texto fundamental parara acercar al público a este texto”, agrega Nicolás Cesare.
Jacobo Timerman fue un destacado periodista, editor y escritor argentino, fundador de medios clave como Primera Plana y La Opinión.
Durante la última dictadura militar fue secuestrado, torturado y mantenido en cautiverio ilegal, convirtiéndose en un caso emblemático a nivel internacional. Su testimonio, plasmado en este libro, contribuyó a visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Argentina ante el mundo.
La obra cuenta con la actuación de Nicolás Cesare, actor, director, docente teatral y realizador de escenografías, con más de 30 puestas en escena en su trayectoria.
La dirección está a cargo de Andrés Caputo, director, actor y clown, quien actualmente se desempeña como Director General de las Escuelas de Artes e Idiomas del Municipio de Lanús.
La operación técnica de luces y sonido está a cargo de Tomás Alcántara, mientras que los videos y fotografías fueron realizados por Lisandro Suárez. La realización de escenografía es de Nicolás Cesare, Alfredo Cesare y Daniela Cesare.
“Preso sin nombre”, viernes a las 21 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262.
La entrada es gratuita.