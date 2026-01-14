"La Nona", con Nicolás Cesare, vuelve a escena en el Teatro del Municipio

Este sábado a las 20 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

Una versión de "La Nona" , un clásico de Roberto Cossa , protagonizada y producida por Nicolás Cesare y con puesta en escena y dirección general de Andrés Taslaktzian , sale a escena en su primera función del año el sábado en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

Esta versión diferente de este clásico del teatro argentino tiene unos 40 minutos menos que la original, al margen de una labor intensa del único actor en escena.

“La primera función del año va a estar buena. Además es la primera función de teatro para de 2026 en el Teatro del Municipio”, le cuenta Nicolás Cesare a La Unión.

El actor y el director Andrés Taslaktzian vienen trabajando juntos como equipo creativo desde hace tres décadas y con distintas propuestas de teatro.

“Es la segunda versión de ‘La Nona’ que presentamos y somos los mismos que venimos trabajando juntos desde hace 30 años. Hicimos más de 10 puestas juntos con más de 700 presentaciones”, apunta.

image "La Nona", con Nicolás Cesare, en el Teatro del Municipio.

La obra sigue la historia de la decadencia de una familia que al tener que mantener a una anciana de 100 años, que a medida que pasa el tiempo tiene más hambre y vitalidad, cae en la ruina económica.

La puesta está considerada uno de los mejores exponentes del grotesco de nuestro país. Una obra que desde un humor inteligente nos hace reír de las miserias humanas.

La obra se vio alimentada también por su gran versión cinematográfica, estrenada en 1979. La película contó la dirección de Héctor Olivera y fue protagonizada por Pepe Soriano en el rol de "La Nona", junto a un gran elenco.

MÁS INFO

"La Nona", sábado a las 20 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262.

La entrada es gratuita