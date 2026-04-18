Doble crimen por el volumen de la música en Fiorito: "No hubo una discusión previa"

Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito.

Yanina Fernándes , la viuda de Damían Belizan , asesinado a tiros junto a su madre, Verónica Aguirre , puso en duda la versión de que el movil del doble crimen ocurrido en Villa Fiorito haya sido cometido tras una pelea por el volumen de la música .

"Solu uno de los testigos que declaró contó que escuchó una discusión, pero después se contradijo", expresó en diálogo con La Unión . "Encima es un testigo que declaró a favor de él, todos los demás dijeron que no escucharon ninguna discusión", agregó.

Falta una pericia. Postergaron el juicio por el femicidio de Malena Soto: ¿cuándo juzgarán al exfutbolista detenido?

Judiciales. El hombre acusado de abusar de su inquilina seguirá detenido hasta el juicio

La audiencia inicial fue llevada días atrás en los Tribunales de Lomas de Zamora , y contó con la declaración de los primeros testigos citados por la Justicia para hablar de lo ocurrido el 28 de septiembre del 2024 .

Según informaron fuentes judiciales a este medio, la siguiente jornada será el próximo lunes, antes de conocer la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora .

Las víctimas del doble crimen. Verónica Aguirre y Damián Belizan, asesinados en Fiorito.

Doble crimen en Villa Fiorito

La primera versión que circuló alrededor del caso fue que el asesino se enojó por el volumen alto de la música, y reaccionó a tiros, matando a su cuñada y al hijo de ella. Sin embargo, desde el entorno de las víctimas pusieron en duda esa hipótesis.

"Tres o cuatro meses antes, él (el acusado) había dicho que la iba a matar (a su suegra). Tenía problemas personales con Verónica. No la quería", explicó Yanina Fernández meses atrás a este medio.

"Sabemos que la muerte era para Verónica, pero Damián justo estaba ahí y murió con ella. Se ve que este era el momento, esperó y la hizo sufrir, primero la hizo ver morir a su hijo y después la mató", explicó.

El procesado fue detenido tras un allanamiento en una vivienda contigua al lugar del hecho, en el que secuestraron una pistola calibre 9 milímetros usada para acribillar a las víctimas.

Las pericias demostraron que Aguirre había recibido disparos en el pecho, mientras que Belizan murió al recibir un certero balazo en la cabeza que le quitó la vida prácticamente en el acto.