lunes 09 de marzo de 2026
Judiciales.

Lomas de Zamora: el hombre acusado de abusar de su inquilina seguirá detenido hasta el juicio

La inquilina abusada, según la denuncia, acusó al propietario de la vivienda donde vivía. El imputado tiene prisión preventiva a la espera de ser juzgado.

El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

La Justicia de Lomas de Zamora dispuso que el hombre acusado de abusar sexualmente de una joven que era su inquilina en el barrio de Santa Catalina siga tras las rejas hasta a la espera de ser juzgado por el caso denunciado el año pasado.

Según pudo averiguar La Unión de manera oficial, el imputado cumple prisión preventiva, a pesar de los intentos de su defensa por evitar la cárcel mientras avanza la investigación.

El abuso sexual habría ocurrido el 11 de agosto pasado en Juana Manso y Pablo Camarero, dentro de la casa que alquila hace 2 años. Luego de ultrajarla, el presunto autor del aberrante hecho, también le apuntó con un arma de fuego. "Andate de acá, te voy a matar, nadie te va a creer. Si vienen tus familiares, los voy a c... a tiros", le habría dicho.

"No sé de lo que es capaz", expresó Ayelén, la joven que habría sido víctima de abuso sexual, según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso La Unión semanas atrás.

A pesar de que recurrió a la Justicia, y de que el presunto abusador está preso con prisión preventiva, en más de una oportunidad recibió mensajes amenazantes contra ella y su hijo, de acuerdo al testinonio de la damnificada.

FotoJet (33)
El acusado del caso de la inquilina abusada está detenido con prisión preventiva.

La denuncia de la inquilina abusada

Según advirtió la víctima en la denuncia, a la que accedió La Unión, el abusador es un hombre de nacionalidad paraguaya que la acosó durante los últimos seis meses con mensajes de WhatsApp y llamadas constantes. Ahora recibe amenazas de muerte y teme por ella y el menor que está a su cargo.

El abuso sexual habría ocurrido el 11 de agosto del 2025 en Juana Manso y Pablo Camarero, dentro de la casa que alquila hace 2 años. Luego de ultrajarla, el presunto autor del aberrante hecho, también le apuntó con un arma de fuego. "Andate de acá, te voy a matar, nadie te va a creer. Si vienen tus familiares, los voy a c... a tiros", le habría dicho.

El caso es investigado por la UFI 9 de Lomas de Zamora, mientras que las amenazas son investigadas por la UFI 7 del mismo Departamento Judicial.

