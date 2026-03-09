lunes 09 de marzo de 2026
Escribinos
9 de marzo de 2026
Recreación.

Juegos, juntadas y encuentros en Lomas: renuevan las plazas de los barrios

El Municipio avanza con las obras para incorporar juegos, aparatos de gimnasia, canchas y sectores de descanso.

Las plazas de Lomas tienen mucha concurrencia de vecinos y familias que disfrutan del aire libre.

Las plazas de Lomas tienen mucha concurrencia de vecinos y familias que disfrutan del aire libre.

Los vecinos van a las plazas a jugar, hacer ejercicio, juntarse con amigos y compartir lindos momentos en familia. Desde el Municipio de Lomas de Zamora llevan a cabo obras de remodelación para sumar nuevas comodidades y sectores de recreación.

Ubicada sobre las calles Dr. García y Néstor de la Peña, la Plaza Carlos Pellegrini es una de las emblemáticas de Llavallol que se caracteriza por ser redonda y tener varios accesos. Allí avanza la última etapa de trabajos de renovación que incluye la construcción de nuevas veredas perimetrales que permitirán mejorar la accesibilidad y garantizar una circulación más segura.

Lee además
El objetivo es seguir mejorando la atención que reciben los vecinos.
Infraestructura.

Potencian el sistema de salud en Lomas con obras y remodelaciones
Trabajos con mucho detalle para conservar las calles empedradas de Lomas.
Identidad.

Cuidan las calles empedradas con obras y mantenimientos artesanales

También instalaron juegos infantiles, aparatos aeróbicos para hacer gimnasia, bancos, mesas, pérgolas y un sector recreativo equipado con calentador solar de agua, que está pensado para fomentar actividades al aire libre y promover el uso sustentable del lugar.

renovacion plazas
Última etapa de obras en la Plaza Carlos Pellegrini de Llavallol.

Última etapa de obras en la Plaza Carlos Pellegrini de Llavallol.

Mientras que en materia de seguridad colocaron nuevas columnas de alumbrado y farolas con tecnología LED con el objetivo de reforzar la visibilidad y el uso nocturno de la plaza que en poco tiempo será reinaugurada.

Por su parte, en Parque Barón remodelaron la Plaza Néstor Kirchner con una nueva cancha de fútbol, juegos, mobiliario, árboles de especies nativas y canteros de biodiversidad.

En el inicio de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Federico Otermín anunció la reconstrucción de 10 plazas y nuevos parques lineales en Turdera, Albertina, Llavallol y Fiorito. A lo largo del año pasado hubo obras de refacción en 25 espacios públicos con más juegos, canchas, pérgolas y senderos.

La plaza en homenaje al Papa Francisco en Lomas de Zamora

A fines del año pasado se inauguró el Boulevard Papa Francisco, un espacio ubicado entre las localidades de Albertina y Lamadrid donde antes había un basural. Para ponerlo en valor, el Municipio desplegó una intervención sobre una superficie de 8.730 metros cuadrados que incluyó pavimentación, construcción de veredas, tendido subterráneo de servicios e instalación de nuevas columnas de alumbrado con tecnología LED, mejorando la seguridad y la circulación en la zona.

También instalaron juegos infantiles, canchas deportivas (fútbol-tenis, vóley, básquet y tejo), aparatos de salud, pérgolas, bancos, forestación con especies nativas y un monumento en homenaje al Papa Francisco.

Temas
Seguí leyendo

Potencian el sistema de salud en Lomas con obras y remodelaciones

Cuidan las calles empedradas con obras y mantenimientos artesanales

En Temperley avanzan con obras hídricas solicitadas por los vecinos

El especial gesto de la empresa Yitos para las mujeres en sus colectivos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Comenzó el entrenamiento gratuito para mayores de 18 años en el Parque de Lomas para llegar bien a la maratón.
En forma.

Empezaron los entrenamientos gratuitos para la maratón de Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Matías Mariotto le marcó la cancha a Rodrigo Auzmendi.
Contundente.

Mariotto: "No es ético que Rodrigo Auzmendi vaya a Lanús"