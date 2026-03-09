Juegos, juntadas y encuentros en Lomas: renuevan las plazas de los barrios

Las plazas de Lomas tienen mucha concurrencia de vecinos y familias que disfrutan del aire libre.

Los vecinos van a las plazas a jugar, hacer ejercicio, juntarse con amigos y compartir lindos momentos en familia. Desde el Municipio de Lomas de Zamora llevan a cabo obras de remodelación para sumar nuevas comodidades y sectores de recreación .

Ubicada sobre las calles Dr. García y Néstor de la Peña, la Plaza Carlos Pellegrini es una de las emblemáticas de Llavallol que se caracteriza por ser redonda y tener varios accesos. Allí avanza la última etapa de trabajos de renovación que incluye la construcción de nuevas veredas perimetrales que permitirán mejorar la accesibilidad y garantizar una circulación más segura.

También instalaron juegos infantiles , aparatos aeróbicos para hacer gimnasia, bancos, mesas, pérgolas y un sector recreativo equipado con calentador solar de agua , que está pensado para fomentar actividades al aire libre y promover el uso sustentable del lugar.

Mientras que en materia de seguridad colocaron nuevas columnas de alumbrado y farolas con tecnología LED con el objetivo de reforzar la visibilidad y el uso nocturno de la plaza que en poco tiempo será reinaugurada.

Por su parte, en Parque Barón remodelaron la Plaza Néstor Kirchner con una nueva cancha de fútbol, juegos, mobiliario, árboles de especies nativas y canteros de biodiversidad.

En el inicio de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Federico Otermín anunció la reconstrucción de 10 plazas y nuevos parques lineales en Turdera, Albertina, Llavallol y Fiorito. A lo largo del año pasado hubo obras de refacción en 25 espacios públicos con más juegos, canchas, pérgolas y senderos.

La plaza en homenaje al Papa Francisco en Lomas de Zamora

A fines del año pasado se inauguró el Boulevard Papa Francisco, un espacio ubicado entre las localidades de Albertina y Lamadrid donde antes había un basural. Para ponerlo en valor, el Municipio desplegó una intervención sobre una superficie de 8.730 metros cuadrados que incluyó pavimentación, construcción de veredas, tendido subterráneo de servicios e instalación de nuevas columnas de alumbrado con tecnología LED, mejorando la seguridad y la circulación en la zona.

También instalaron juegos infantiles, canchas deportivas (fútbol-tenis, vóley, básquet y tejo), aparatos de salud, pérgolas, bancos, forestación con especies nativas y un monumento en homenaje al Papa Francisco.