En Lomas de Zamora arranca la vacunación contra la gripe: dónde aplican las dosis

El próximo miércoles 11 de marzo arranca la campaña de vacunación antigripal en Lomas de Zamora con el objetivo de proteger a los vecinos contra la gripe , una enfermedad cuyos casos aumentan cuando hace frío y bajan las temperaturas. Desde el Municipio pondrán a disposición varios lugares para la aplicación de las dosis.

La primera etapa de la campaña está destinada a personas mayores de 65 años y al personal de salud , quienes podrán vacunarse de lunes a viernes, de 8 a 16, y los sábados, de 8 a 13, en el HDI Banfield (Cochabamba 922) y en el HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002) .

La vacuna también estará disponible de lunes a viernes, de 8 a 13, en el Hospital Alende de Budge (Claudio de Alas y Azamor) , y de lunes a viernes, de 8 a 16, en los Centros Integrales de Salud que funcionan en los distintos barrios y cuyas direcciones pueden encontrarse en la web del Municipio .

La vacuna no requiere orden médica y puede aplicarse junto con otras como la del COVID , Neumococo y las del Calendario Nacional . La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa ya que se transmite de una persona a otra por el contacto de gotitas provenientes de la vía respiratoria de personas infectadas que se propagan al toser, estornudar o también a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones.

Aunque la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas, en los grupos de riesgo puede ocasionar graves complicaciones. Por eso, con la vacunación antigripal se apunta a reducir las hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus.

Para prevenir la gripe es importante lavarse las manos regularmente y usar alcohol en gel; no compartir utensilios ni objetos de uso personal; y ventilar los ambientes con frecuencia.

Sigue la vacunación contra el dengue en Lomas de Zamora

Para que más vecinos estén protegidos contra el dengue, el Municipio de Lomas de Zamora sumó nuevos lugares de vacunación gratuita y sin inscripción previa. Las personas pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 15, y los sábados, de 8 a 12, al HDI Banfield (Cochabamba 922) y al HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002).

También vacunan contra el dengue de lunes a viernes, de 8 a 15, en el CIS Santa Marta (Voltaire 1650), CIS San Martín (Anchoris 3338) y CIS Budge (Quesada y Campoamor). Mientras que en el CIS Santa Catalina (Mercuri, entre Santa Fe y Milán) aplican las dosis de lunes a viernes, de 8 a 13.

La vacuna está indicada para personas de entre 15 y 59 años que hayan tenido o no dengue. Es importante saber que está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas.