Salud y memoria: el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora recuerda a sus médicos desaparecidos

En el marco de los 50 años de la última dictadura militar , en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora realizarán una jornada para recordar a los profesionales de salud desaparecidos .

El encuentro se llevará a cabo el jueves 12 de marzo, a las 10, en el Auditorio Néstor Kirchner del hospital ubicado sobre la calle Cevallos 21. Allí colocarán una placa conmemorativa por el 50 aniversario del golpe y también habrá una intervención artística a cargo de la reconocida muralista Florencia Menéndez .

La jornada contará además con la presencia de familiares de los médicos desaparecidos del Gandulfo y la participación especial de Teresa Laborde , que nació en un patrullero mientras su mamá Adriana Calvo era trasladada al Pozo de Banfield . Las dos sobrevivieron y Adriana Calvo fue una de las protagonistas fundamentales del emblemático Juicio a las Juntas de 1985 . Mientras que Teresa, docente de Historia del Arte e investigadora, brinda todo el tiempo charlas para contar y reflexionar sobre lo sucedido durante la dictadura.

Norberto Julio "Suki" Ramírez y Mario Aníbal Bardi Buclan son los médicos del Gandulfo desaparecidos a manos de la dictadura cívico-militar. "Suki" era pediatra, neonatólogo y en sus ratos libres tenía un centro de atención para niños en un asentamiento en Lomas. En su época de militancia aceptó colaborar como médico con Montoneros por si había algún herido de la organización y fue secuestrado-desaparecido el 16 de marzo de 1978 en Temperley a los 35 años.

Médico clínico, trabajador del Gandulfo y de la Clínica Modelo de Lanús, Mario Bardi Buclan se volcó a la política siendo referente de Juventud Peronista y Montoneros en la zona de Pasco. Intentaron secuestrarlo el 19 de enero de 1977 en Lanús, pero alertado de la emboscada y entendiendo que no tenía escapatoria, se metió debajo de un coche y se tomó una pastilla de cianuro. Los militares intentaron hacerle un lavaje de estómago con el fin de sacarle información, pero no pudieron y falleció con 28 años de edad.

A través del programa Esquinas por la Memoria, los dos médicos fueros homenajeados a fines del año pasado en en el cruce de Balcarce y Las Piedras (a metros del Gandulfo) con la instalación de carteles con sus nombres. La señalización ya existía pero había sido vandalizada y, a pedido de la familia Ramírez, se realizó su puesta en valor para reafirmar el compromiso con la memoria.