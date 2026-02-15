Un médico del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora se perfeccionará en oncología en Estados Unidos

En el mes de la concientización y la lucha contra el cáncer , la historia del médico Fernando Pahodas tiene un significado especial. Formado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora , recibió una beca internacional que le permitirá perfeccionarse en Estados Unidos y continuar investigando sobre tratamientos oncológicos: una noticia que enorgullece a toda la comunidad.

Fernando Pahodas nació en Tucumán, provincia en la que creció tanto en lo personal como en lo profesional: allí cursó la carrera de medicina antes de trasladarse a Buenos Aires para especializarse en oncología en el Hospital Gandulfo.

Lo cierto es que, hace unos meses, Pahodas recibió una beca por parte de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), entidad que distinguió a alumnos destacados del curso complementario de oncología clínica que contaban con proyectos de investigación premiados.

“Mi proyecto estaba relacionado con el melanoma , el tipo más grave de cáncer de piel, y cómo una dieta específica puede contribuir a mejorar los resultados del tratamiento”, explicó Fernando, quien actualmente se desempeña como jefe de residentes en el Hospital Gandulfo.

La beca le permitirá continuar su formación en el Wexner Medical Center, perteneciente a la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos. “Estoy bastante emocionado y con muchas buenas expectativas: es una oportunidad única para ampliar todos mis conocimientos en oncología, seguir perfeccionando el manejo con los pacientes y ver de qué manera se lleva a cabo esta rama de la medicina en un país de primer mundo para poder replicarlo en nuestro país y, sobre todo, en el Hospital Gandulfo”, reveló sobre sus propósitos para el viaje.

En tiempos donde la prevención, la investigación y el acceso a tratamientos de calidad son ejes centrales en la lucha contra el cáncer, la experiencia que Fernando sumará en el exterior potenciará su crecimiento profesional y le permitirá aportar nuevos conocimientos para los pacientes. Su camino refleja que el compromiso, la formación y la vocación pueden ser fundamentales para enfrentar a una de las enfermedades más desafiantes de los últimos tiempos.