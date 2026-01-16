viernes 16 de enero de 2026
16 de enero de 2026
Salud.

La UPA de Lomas lanzó un nuevo sistema de turnos médicos por WhatsApp

Los vecinos pueden pedir turnos por WhatsApp y acceder a distintas especialidades en el hospital de Fiorito. Buscan agilizar la atención y dar más comodidades.

Nuevas comodidades para el acceso a la salud pública en Lomas de Zamora.

Desde la UPA N°1 de Lomas de Zamora lanzaron un sistema de turnos médicos por WhatsApp para agilizar la atención y dar más comodidades a los vecinos que ahora pueden hacer reservas sin necesidad de acercarse hasta el hospital.

El centro de salud ubicado sobre Presidente Perón 4813, en Fiorito, tiene consultorios de dermatología, nutrición, pediatría, ginecología, cardiología y kinesiología. Las personas interesadas en atenderse tienen que mandar un mensaje al 11-5469-3935 indicando la especialidad solicitada, los datos personales (nombre, apellido y DNI) y adjuntar una orden médica (solo para cardiología y kinesiología).

Otra de las novedades de este año es la incorporación de un espacio de atención nutricional para adultos en el que, a través de charlas y actividades grupales, se busca mejorar los hábitos alimentarios. El próximo encuentro será el viernes 23 de enero, a las 9.

Un lugar fundamental para la salud pública de Lomas

La UPA se inauguró el 2 de diciembre de 2010 en un recordado acto encabezado por la entonces presidenta Cristina Kirchner y con Diego Maradona como invitado de lujo. El lugar funcionó varios años como Unidad de Pronta Atención las 24 horas y, con la llegada de la pandemia en 2020, en el predio se construyó el Hospital Modular que fue un refuerzo clave frente al Coronavirus.

Una vez superada esa etapa, la UPA se empezó a consolidar como un lugar de salud integral con nuevos consultorios, prestaciones y especialidades que hoy permiten dar respuestas más completas a las necesidades del barrio. También se implementó el SAPS, un modelo de atención que permitió ampliar los servicios y fortalecer el trabajo territorial. A esto, se suma el fortalecimiento del equipo de salud mental que trabaja tanto en el abordaje interno como en el territorio.

