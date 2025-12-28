Lomas: más de 100 mil vecinos se atendieron en los hospitales oftalmológico y odontológico

Más de 100 mil vecinos se atendieron este año en los hospitales oftalmológico y odontológico del Municipio , donde hay servicios de guardia y múltiples especialidades para garantizar el acceso a la salud en Lomas de Zamora .

Un total de 53.762 personas recibieron atención en el Hospital Odontológico , que cuenta con diez boxes, quirófano, rayos X, sala médica y sala de espera. A la atención por guardia las 24 horas se suman múltiples servicios como odontología general, operatoria dental, periodoncia, endodoncia, odontopediatría, cirugía dentomaxilar, cirugía maxilofacial, ortodoncia, prótesis fija y removible, implantología, radiología panorámica y periapical.

En el marco de la Semana de la Odontología Latinoamericana , en octubre hicieron una jornada especial de odontopediatría en la que niños y niñas tuvieron controles, asesoramiento sobre alimentación, enseñanza de cepillado y entrega de kits de higiene bucal.

Mientras que en el Hospital Oftalmológico recibieron a 51.257 vecinos en un espacio equipado con consultorios, sala de espera, quirófano, sala de recuperación y sala médica. Los profesionales brindan múltiples servicios y estudios como prescripción de lentes, tomografía de coherencia óptica, campo visual computarizado y ecografía ocular.

El Hospital Odontológico cuenta con diez boxes para la atención de los vecinos.

Los dos hospitales están en el predio de 12 de Octubre y Las Heras, donde también funciona el Hospital de Mascotas. Para sacar un turno, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio.

Controles de salud en escuelas

Durante el año, el Municipio recorrió escuelas de distintos barrios con el objetivo de brindar chequeos de peso y talla, controles odontológicos con aplicación de flúor y entrega de cepillos de dientes, controles pediátricos, exámenes de agudeza visual, vacunación y talleres de alimentación saludable.

Además, en el marco del programa "Ver para Aprender" de la Fundación Banco Provincia se recetaron y entregaron anteojos de forma gratuita a los niños con el color y el marco que ellos mismos eligieron.