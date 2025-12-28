domingo 28 de diciembre de 2025
Escribinos
28 de diciembre de 2025
Este año.

Lomas: más de 100 mil vecinos se atendieron en los hospitales oftalmológico y odontológico

En los centros de salud del Municipio hay guardias las 24 horas y múltiples especialidades a cargo de profesionales.

Fortalecen la atención en los hospitales de Lomas.

Fortalecen la atención en los hospitales de Lomas.

hospital oftalmologico

Más de 100 mil vecinos se atendieron este año en los hospitales oftalmológico y odontológico del Municipio, donde hay servicios de guardia y múltiples especialidades para garantizar el acceso a la salud en Lomas de Zamora.

Un total de 53.762 personas recibieron atención en el Hospital Odontológico, que cuenta con diez boxes, quirófano, rayos X, sala médica y sala de espera. A la atención por guardia las 24 horas se suman múltiples servicios como odontología general, operatoria dental, periodoncia, endodoncia, odontopediatría, cirugía dentomaxilar, cirugía maxilofacial, ortodoncia, prótesis fija y removible, implantología, radiología panorámica y periapical.

Lee además
Más de 400 niños, niñas y adolescentes de Lomas tuvieron una jornada pediátrica.
Cuidados integrales.

Lomas: multiplican los operativos para controlar la salud de los vecinos
El objetivo es seguir mejorando la atención en todos los barrios de Lomas de Zamora.
Infraestructura.

Construyen nuevos consultorios en hospitales y centros de salud de Lomas

En el marco de la Semana de la Odontología Latinoamericana, en octubre hicieron una jornada especial de odontopediatría en la que niños y niñas tuvieron controles, asesoramiento sobre alimentación, enseñanza de cepillado y entrega de kits de higiene bucal.

hospital odontologico3
El Hospital Odontol&oacute;gico cuenta con diez boxes para la atenci&oacute;n de los vecinos. &nbsp;

El Hospital Odontológico cuenta con diez boxes para la atención de los vecinos.

Mientras que en el Hospital Oftalmológico recibieron a 51.257 vecinos en un espacio equipado con consultorios, sala de espera, quirófano, sala de recuperación y sala médica. Los profesionales brindan múltiples servicios y estudios como prescripción de lentes, tomografía de coherencia óptica, campo visual computarizado y ecografía ocular.

Los dos hospitales están en el predio de 12 de Octubre y Las Heras, donde también funciona el Hospital de Mascotas. Para sacar un turno, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio.

Controles de salud en escuelas

Durante el año, el Municipio recorrió escuelas de distintos barrios con el objetivo de brindar chequeos de peso y talla, controles odontológicos con aplicación de flúor y entrega de cepillos de dientes, controles pediátricos, exámenes de agudeza visual, vacunación y talleres de alimentación saludable.

Además, en el marco del programa "Ver para Aprender" de la Fundación Banco Provincia se recetaron y entregaron anteojos de forma gratuita a los niños con el color y el marco que ellos mismos eligieron.

Temas
Seguí leyendo

Lomas: multiplican los operativos para controlar la salud de los vecinos

Construyen nuevos consultorios en hospitales y centros de salud de Lomas

Salud: festejaron el 15° aniversario de la UPA en Fiorito

El Parque de Lomas, el corazón verde de la ciudad que nació a mediados de los 60

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Las clases serán de lunes a viernes.
Para todas las edades.

Darán talleres gratuitos de verano en los centros culturales

Las más leídas

Te Puede Interesar

En Argentina, una familia necesita 2,38 veces el salario medio para vacacionar este verano.
Relevamiento.

Cuánto necesita una familia tipo para vacacionar en el país este verano