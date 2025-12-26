Lomas: fortalecen la seguridad con operativos y controles permanentes

Con operativos constantes de patrullaje , fiscalización vehicular y ordenamiento del tránsito en puntos estratégicos , el Municipio sigue fortaleciendo la seguridad y la prevención del delito en Lomas de Zamora .

" Gobierno de la Comunidad es estar donde los vecinos lo piden, y estos controles son una demanda constante. Cuidar a las familias es nuestra prioridad, por eso este año sumamos 86 nuevos móviles , cámaras de seguridad y lectoras de patentes para fortalecer el Anillo Digital ", destacó el intendente Federico Otermín .

Junto a la Policía de la Provincia , las acciones de control en los distintos barrios tiene el objetivo de consolidar una presencia activa del Estado en el espacio público, impulsar una circulación más segura y anticipar situaciones de riesgo. Las tareas siempre cuentan con el acompañamiento del Centro de Operaciones de Lomas , que aporta monitoreo permanente y asistencia en tiempo real para fortalecer la vigilancia en áreas prioritarias.

Todos los días hay controles que se hacen de forma simultánea en diferentes puntos de la ciudad para verificar la documentación de los vehículos y sus conductores. También hay operativos de saturación preventivos en puntos estratégicos de manera coordinada entre las distintas fuerzas.

Más patrulleros y tecnología para la seguridad

Con la incorporación de 86 nuevos patrulleros, el Municipio cuenta con más de 150 móviles recorriendo las calles de forma permanente. En la ciudad también hay más de 1.300 cámaras de seguridad y 1.365 alarmas comunitarias que permiten actuar más rápido frente a emergencias, prevenir delitos y colaborar con la Justicia aportando pruebas para avanzar en las investigaciones y esclarecer hechos.

Otro sistema destacado es el Anillo Digital compuesto por 76 lectores de patentes que brindan información sobre los vehículos que circulan por la ciudad. Si alguno tiene pedido de captura, se genera una alerta instantánea a las fuerzas de la Policía de la Provincia para interceptarlo.

Lomas además cuenta con más de 22 mil usuarios registrados en la aplicación de Seguridad Lomas que se utiliza en los celulares y tiene botones antipánico para Policía, Bomberos y Ambulancia que se pueden activar en caso de urgencias o situaciones sospechosas. Desde el Centro de Operaciones se encargan de monitorear cada solicitud para que los efectivos y profesionales de cada área asistan rápidamente al lugar según corresponda.