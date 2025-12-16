Allanamientos en Lomas de Zamora: ocho detenidos por falsificar ropa y zapatillas

Desarticularon una red dedicada a la fabricación clandestina de ropa y zapatillas con marcas falsificadas. Hubo operativos en Lomas de Zamora , ocho detenidos y mercadería incautada por valores millonarios.

Todo empezó cuando efectivos de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense detectaron redes sociales y páginas web que ofrecían calzado de reconocidas marcas internacionales a muy bajo precio, con entregas puerta a puerta.

Se descubrió que detrás de este negocio había personas que fabricaban imitaciones en talleres clandestinos , mientras que otros traían zapatillas desde Brasil sin la documentación correspondiente. Luego, guardaban toda la mercadería en un depósito de Lanús.

Al mismo tiempo, se descubrieron dos fábricas de zapatillas con marcas truchas en La Matanza , donde había diversos talleres con personas trabajando en malas condiciones.

Allanamientos en Lomas de Zamora y La Matanza

detenidos Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y ocho detenidos.

A partir de esta información, se ordenaron allanamientos en las localidades de Lomas de Zamora, Villa Celina y Villa Madero, domicilios en los cuales operaba la banda. La Policía detuvo a ocho personas, todas mayores de edad.

En los operativos, se incautaron 8.300 pares de zapatillas y maquinaria para fabricar las mismas, valuada en 345.000 dólares. Además, secuestraron mercadería a un valor estimado de 664.000.000 pesos.

Los policías encontraron 220 remeras apócrifas, 1.500 cajas de cartón, 3.000 bolsas de empaque con la inscripción Adidas y otros elementos relacionados.

Los ocho detenidos y el material incautado quedaron a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Morón.