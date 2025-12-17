Lomas: lanzan nuevas ofertas para comprar alimentos en comercios

Falta muy poco para las Fiestas y ya es momento de pensar en opciones para la mesa familiar . Impulsado por el Municipio, el programa Precios de la Comunidad tiene ofertas para la compra de alimentos en diferentes comercios de Lomas .

Hasta el domingo 21 de diciembre hay promociones en las 5 sucursales de la Carnicería Morres ubicadas sobre la Avenida Eva Perón 1875 (Temperley) , Cangallo 3 (Temperley) , Avenida Eva Perón 3709 (San José) , Murature 2056 (Fiorito) y Recondo 2384 (Budge) . En cada una venderán 2 kilos de espinazo a $2.579, 2 kilos de osobuco $9.199, 2 kilos de carne picada $11.249, 2 kilos de falda $12.689, 2 kilos de tapa de bife $18.999 y 3 kilos de pata y muslo a $8.699. También se puede conseguir el kilo de costillita de cerdo a $6.789, roast beef $11.649, paleta $11.949, tapa de nalga $12.749 y cuadrada a $13.749.

"Los Pollos Hermanos" tiene locales en Presidente Perón 1912 (Santa Marta) , Eva Perón 3780 (San José) y Antártida Argentina 1097 (Llavallol) , donde el kilo de morcilla está $2.950, chorizo $5.200, paleta $4.200, bondiola de cerdo $7.300, bola de lomo $7.500, cuadrada $7.500, churrasquito $7.800, solomillo $8.600 y matambrito $9.800. Además, se puede comprar un pollo entero por $2.799 y el maple de huevo a $5.400.

Por su parte, la pescadería "La Fragata" de Temperley (Avenida Eva Perón 1555) tiene el kilo de filet de merluza a $9.000, milanesas de filet preparadas a $10.000 y la docena de empanadas de merluza o calamar a $11.999.

Hasta este domingo también estará disponible el combo de verduras y frutas que, por un total de $9.999, ofrece 3 kilos de tomate, 2 kilos de papa, 2 kilos de cebolla, 2 kilos de naranja, un kilo de zanahoria, un kilo de morrón rojo, un zapallo y medio kilo de lechuga. Esto se puede adquirir en la verdulería La Martina, que tiene locales en Loria 799 (Lomas) y Meeks 1051 (Temperley); y en El Progreso de Llavallol ubicada sobre Seguí 1801.

Ofertas en panaderías y productos de almacén

Los vecinos tienen el kilo de pan a $1.799 en las seis panaderías ubicadas sobre las calles Newton 4389 (Lamadrid), Bustos 891 (Parque Barón), Zuberoa 442 (Albertina), Plumerillo y Quesada (Fiorito), Murature y Pilcomayo (Fiorito), y en la Avenida Martín Rodríguez 2397 (Albertina).

Y en el almacén "Los Muritas de Lomas" (Fonrouge 78) hay budines por $800, pan dulce a $1.800, mayonesa $599, pan rallado $700, kilo de azúcar a $900, 2 latas de arvejas $999, 2 paquetes de fideos tallarines $1.299, durazno en lata $1.500 y aceite $2.000, entre otras ofertas.

Precios de la Comunidad incluye promociones en artículos de perfumería, limpieza e higiene. Los comerciantes interesados en sumarse al programa tienen que escribir al mail [email protected].