miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025
Impulsado por el Municipio.

Lomas: lanzan nuevas ofertas para comprar alimentos en comercios

El programa Precios de la Comunidad tiene promociones en carnicerías, pollerías, pescaderías, verdulerías y panaderías. Las promociones vigentes son hasta el domingo.

El programa tiene precios fijos y accesibles en comercios de&nbsp; Lomas.

Hasta el domingo 21 de diciembre hay promociones en las 5 sucursales de la Carnicería Morres ubicadas sobre la Avenida Eva Perón 1875 (Temperley), Cangallo 3 (Temperley), Avenida Eva Perón 3709 (San José), Murature 2056 (Fiorito) y Recondo 2384 (Budge). En cada una venderán 2 kilos de espinazo a $2.579, 2 kilos de osobuco $9.199, 2 kilos de carne picada $11.249, 2 kilos de falda $12.689, 2 kilos de tapa de bife $18.999 y 3 kilos de pata y muslo a $8.699. También se puede conseguir el kilo de costillita de cerdo a $6.789, roast beef $11.649, paleta $11.949, tapa de nalga $12.749 y cuadrada a $13.749.

El objetivo es fortalecer el trabajo y la producción en Lomas de Zamora.
Nuevas ofertas laborales.

Conectan a empresas de Lomas con vecinos que buscan empleo
Fernanda comenzó haciendo contenido en Lomas y hoy es una de las influencer más destacadas. 
Con el éxito asegurado.

La cocinera influencer de Lomas que tiene millones de seguidores

"Los Pollos Hermanos" tiene locales en Presidente Perón 1912 (Santa Marta), Eva Perón 3780 (San José) y Antártida Argentina 1097 (Llavallol), donde el kilo de morcilla está $2.950, chorizo $5.200, paleta $4.200, bondiola de cerdo $7.300, bola de lomo $7.500, cuadrada $7.500, churrasquito $7.800, solomillo $8.600 y matambrito $9.800. Además, se puede comprar un pollo entero por $2.799 y el maple de huevo a $5.400.

ofertas alimentos
Hay un combo especial con varias frutas y verduras.

Por su parte, la pescadería "La Fragata" de Temperley (Avenida Eva Perón 1555) tiene el kilo de filet de merluza a $9.000, milanesas de filet preparadas a $10.000 y la docena de empanadas de merluza o calamar a $11.999.

Hasta este domingo también estará disponible el combo de verduras y frutas que, por un total de $9.999, ofrece 3 kilos de tomate, 2 kilos de papa, 2 kilos de cebolla, 2 kilos de naranja, un kilo de zanahoria, un kilo de morrón rojo, un zapallo y medio kilo de lechuga. Esto se puede adquirir en la verdulería La Martina, que tiene locales en Loria 799 (Lomas) y Meeks 1051 (Temperley); y en El Progreso de Llavallol ubicada sobre Seguí 1801.

Ofertas en panaderías y productos de almacén

Los vecinos tienen el kilo de pan a $1.799 en las seis panaderías ubicadas sobre las calles Newton 4389 (Lamadrid), Bustos 891 (Parque Barón), Zuberoa 442 (Albertina), Plumerillo y Quesada (Fiorito), Murature y Pilcomayo (Fiorito), y en la Avenida Martín Rodríguez 2397 (Albertina).

Y en el almacén "Los Muritas de Lomas" (Fonrouge 78) hay budines por $800, pan dulce a $1.800, mayonesa $599, pan rallado $700, kilo de azúcar a $900, 2 latas de arvejas $999, 2 paquetes de fideos tallarines $1.299, durazno en lata $1.500 y aceite $2.000, entre otras ofertas.

Precios de la Comunidad incluye promociones en artículos de perfumería, limpieza e higiene. Los comerciantes interesados en sumarse al programa tienen que escribir al mail [email protected].

