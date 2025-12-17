Lomas: lanzan nuevas ofertas para comprar alimentos en comercios

Falta muy poco para las Fiestas y ya es momento de pensar en opciones para la mesa familiar. Impulsado por el Municipio, el programa Precios de la Comunidad tiene ofertas para la compra de alimentos en diferentes comercios de Lomas.
El programa Precios de la Comunidad tiene promociones en carnicerías, pollerías, pescaderías, verdulerías y panaderías. Las promociones vigentes son hasta el domingo.
Hasta el domingo 21 de diciembre hay promociones en las 5 sucursales de la Carnicería Morres ubicadas sobre la Avenida Eva Perón 1875 (Temperley), Cangallo 3 (Temperley), Avenida Eva Perón 3709 (San José), Murature 2056 (Fiorito) y Recondo 2384 (Budge). En cada una venderán 2 kilos de espinazo a $2.579, 2 kilos de osobuco $9.199, 2 kilos de carne picada $11.249, 2 kilos de falda $12.689, 2 kilos de tapa de bife $18.999 y 3 kilos de pata y muslo a $8.699. También se puede conseguir el kilo de costillita de cerdo a $6.789, roast beef $11.649, paleta $11.949, tapa de nalga $12.749 y cuadrada a $13.749.
"Los Pollos Hermanos" tiene locales en Presidente Perón 1912 (Santa Marta), Eva Perón 3780 (San José) y Antártida Argentina 1097 (Llavallol), donde el kilo de morcilla está $2.950, chorizo $5.200, paleta $4.200, bondiola de cerdo $7.300, bola de lomo $7.500, cuadrada $7.500, churrasquito $7.800, solomillo $8.600 y matambrito $9.800. Además, se puede comprar un pollo entero por $2.799 y el maple de huevo a $5.400.
Por su parte, la pescadería "La Fragata" de Temperley (Avenida Eva Perón 1555) tiene el kilo de filet de merluza a $9.000, milanesas de filet preparadas a $10.000 y la docena de empanadas de merluza o calamar a $11.999.
Hasta este domingo también estará disponible el combo de verduras y frutas que, por un total de $9.999, ofrece 3 kilos de tomate, 2 kilos de papa, 2 kilos de cebolla, 2 kilos de naranja, un kilo de zanahoria, un kilo de morrón rojo, un zapallo y medio kilo de lechuga. Esto se puede adquirir en la verdulería La Martina, que tiene locales en Loria 799 (Lomas) y Meeks 1051 (Temperley); y en El Progreso de Llavallol ubicada sobre Seguí 1801.
Los vecinos tienen el kilo de pan a $1.799 en las seis panaderías ubicadas sobre las calles Newton 4389 (Lamadrid), Bustos 891 (Parque Barón), Zuberoa 442 (Albertina), Plumerillo y Quesada (Fiorito), Murature y Pilcomayo (Fiorito), y en la Avenida Martín Rodríguez 2397 (Albertina).
Y en el almacén "Los Muritas de Lomas" (Fonrouge 78) hay budines por $800, pan dulce a $1.800, mayonesa $599, pan rallado $700, kilo de azúcar a $900, 2 latas de arvejas $999, 2 paquetes de fideos tallarines $1.299, durazno en lata $1.500 y aceite $2.000, entre otras ofertas.
Precios de la Comunidad incluye promociones en artículos de perfumería, limpieza e higiene. Los comerciantes interesados en sumarse al programa tienen que escribir al mail [email protected].