Talleres de Escalada abrochó dos futbolistas para la Primera B

Mientras el plantel se encuentra de vacaciones, Talleres de Escalada comenzó a trabajar en el armado del equipo para la próxima temporada de la Primera B y en las últimas horas se aseguró a dos jugadores importantes para lo que viene.

Se trata del delantero Leonel Barrios , quien llegó a mitad de año al equipo de Remedios de Escalada, y del mediocampista Sebastián Gallardo , quien renovó su vínculo y disputará su cuarta temporada en el club.

Barrios fue una de las apuestas del Tallarín para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional, en la que no logró evitar el descenso , pero más allá de eso dejó una buena imagen y por eso seguirá un año más en Timote y Castro para tranquilidad del DT Jorge Vivaldo .

El delantero fue uno de los máximos anotadores de la temporada 2024 de la Primera B y eso es un buen antecedente que genera ilusión en Talleres para lo que viene. Barrios, formado en las inferiores de Temperley, anotó 20 goles en el 2024 en la tercera categoría y justamente, esa buena performance le permitió pegar el salto a la Primera Nacional , primero en Racing de Córdoba y después en el Tallarín.

Gallardo, por su parte, llegó al club en 2022 luego de quedar libre de Banfield, club en el que realizó todo su proceso formativo, y desde ahí comenzó a escribir su historia en Talleres. En 2023, fue uno de los protagonistas del ascenso a la Primera Nacional y este año sumó muchos minutos en el equipo.

Una de las mayores virtudes de este mediocampista es su polifuncionalidad, ya que puede desempeñarse en varios puestos, tanto del mediocampo como también de la defensa, y eso es algo que ponderan los entrenadores. Por eso, desde Talleres renovaron la confianza en él y seguirá en el club en el 2026.

Talleres de Escalada, de vacaciones

El plantel profesional del Tallarín realizó este lunes el último entrenamiento del 2025 e inició el periodo de vacaciones, quedando licenciado hasta enero.

talleres-plantel Talleres de Escalada volverá al trabajo el 3 de enero. Talleres de Escalada.

De acuerdo a lo informado oficialmente por el club, los futbolistas retomarán los entrenamientos el sábado 3 de enero y desde el lunes 5 se trasladarán al complejo de Gabriel Calderón, en Mariano Acosta, donde estarán una semana y realizarán la parte más fuerte de la pretemporada.