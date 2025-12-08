Martín Rolón y Talleres de Escalada, ahora por caminos opuestos en la Primera B

Los destinos de Martín Rolón y Talleres de Escalada vuelven a cruzarse. Pero, esta vez por diferentes caminos. El Albirrojo luego de dos temporadas en la Primera Nacional volvió a la Primera B y tendrá como rival al entrenador que lo ascendió en 2023.

Martín Rolón fue confirmado como nuevo técnico de Defensores Unidos de Zárate, equipo que junto a Talleres de Remedios de Escalada perdió la categoría. Compartieron la Zona B, con un empate (0-0) y una victoria (1-0) del CADU en condición de visitante.

El Celeste de Villa Fox tuvo tres entrenadores en 2024: Darío Gigante (hasta la 7º fecha), Felipe de la Riva (se fue en la 18º) y Santiago Davio hasta su desvinculación. Ahora asoma como principal candidato para reemplazar a Fabián Lisa en Brown de Adrogué.

Embed - Defensores Unidos on Instagram: "El Club Defensores Unidos anuncia oficialmente la incorporación de Martín Rolón como nuevo Director Técnico del plantel superior, iniciando una nueva etapa deportiva para nuestra institución. Martín Rolón es un entrenador joven y experimentado, campeón en la categoría en 2023 y logrando un ascenso al Nacional B. Su llegada representa una apuesta importante para el desarrollo y el crecimiento deportivo del club. Le damos la bienvenida a Martín, deseándole el mayor de los éxitos en este nuevo desafío, acompañados como siempre por el compromiso de nuestros deportistas, socios, colaboradores y toda la familia celeste. Comisión Directiva Club Defensores Unidos"

En su primera etapa en el club, Martín Rolón cosechó el 50,2% de los puntos en juego, producto de 22 victorias, 20 empates y 15 derrotas. Continuó dirigiendo en la Primera Nacional , y tras un buen arranque, el equipo cayó en cuanto a resultados y tras la caída ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares por la 29º fecha dejó el cargo con una estadística de seis victorias, 11 empates y 12 derrotas.

La temporada 2025 arrancó con una nueva experiencia en Arsenal de Sarandí, pero fue despedido rápidamente después de cuatro empates y dos derrotas. Por el equipo del Viaducto luego pasaron Gabriel Viscovich y Darío Franco, que no pudo evitar el descenso.

La Primera B, a diferencia de la Primera Nacional, no se juega por zonas, sino todos contra todos a dos ruedas. Talleres de Escalada, Arsenal de Sarandí y ahora Defensores Unidos de Zárate, identificados con Martín Rolón, chocarán entre sí. El otro que bajó fue Alvarado de Mar del Plata, que participará del Torneo Federal A. Se suman a los ascendidos Camioneros y Atlético Ituzaingó, campeones de la temporada y el Torneo Reducido de Primera C.