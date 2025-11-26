Fabián Lisa cerró su ciclo como técnico de Brown de Adrogué

Fabián Lisa dejó de ser el entrenador de Brown de Adrogué . Terminada la participación del Tricolor en la temporada de Primera B sin haber alcanzado los objetivos de pelear por los ascensos a la Primera Nacional , la dirigencia y el DT finalizaron el vínculo. Para determinar quién lo sucederá, habrá que esperar al acto eleccionario que se celebrará el próximo domingo en el club.

“El Club informa que se ha llegado a la desvinculación de común acuerdo con nuestro director técnico, Fabián Lisa ”, comenzó el primer párrafo del comunicado por parte de la institución de Adrogué.

El quilmeño, de 55 años, fue el elegido en reemplazo de Jorge Vivaldo -hoy en Talleres -, que no pudo dirigió mantener al equipo en la Primera Nacional. Dirigió todo el Torneo de Primera B, en el que el paso irregular del equipo hizo que no clasificara al Torneo Reducido.

“Agradecemos profundamente su compromiso, el profesionalismo y la dedicación con que él y su cuerpo técnico trabajaron durante todo el año. Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprendan en el futuro”, agregó la dirigencia de Brown de Adrogué.

Además, se puso en conocimiento del socio/a, hincha y simpatizante que el nombre del futuro entrenador se dará a conocer a partir de próximo mes de diciembre, una vez que se conozcan los resultados de los comicios para un nuevo período presidencial. “Por último, informamos que la elección del nuevo director técnico quedará a cargo de la dirigencia que resulte electa en los comicios del próximo 30 de noviembre”, cerró el comunicado.

Los números de Fabián Lisa en Brown de Adrogué

En el Torneo Apertura terminó en la octava posición, producto de siete triunfos, siete empates y seis derrotas, con 18 goles a favor y 17 en contra, obteniendo el 46.67% de los puntos. Lo positivo, la victoria en el clásico sobre San Martín de Burzaco por 2-1 como visitante, con goles de Matías Sproat y Ayrton Sánchez. El “Chueco” Sproat y Jonathan Cañete fueron los goleadores (seis cada uno).

En tanto, en el Torneo Clausura finalizó 12º, con un saldo de seis victorias, ocho igualdades y seis caídas, con 23 goles a favor y 22 en contra, con un coeficiente de 43.33% de las unidades en juego. Nicolás Meaurio y Jonathan Cañete resultaron los artilleros (cinco cada uno). Lo mejor: en la última fecha goleó a Argentino de Merlo (4-2) como visitante, tras ir perdiendo por dos tantos, y cortó una racha de 10 fechas sin triunfos, aunque llegó sin posibilidades matemáticas de clasificar al Torneo Reducido por el segundo ascenso.

Las últimas palabras del DT

“Somos gente de paso, tanto cuerpo técnico como jugadores. Tenemos contrato hasta fin de año, después nadie sabe. Digo que Brown tuvo muchas cosas productivas, bien hechas este año como para poder asentar una base y pelear el ascenso en el momento que se dé. No es tan sencillo descender y ascender”, dijo Lisa luego del último partido de Brown de Adrogué en la temporada.