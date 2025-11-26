La AFA y una decisión que afecta a Los Andes y Temperley

La AFA y una importante decisión sobre la televisación del Ascenso.

La Asociación del Fútbol Argentino anunció este martes que a fin de año finaliza el contrato con las firmas Torneos y Competencias S.A . y Tele Red Imagen S.A y esto provoca un giro trascendental en el ascenso, ya que no se sabe quién televisará la próxima temporada de la Primera Nacional . La medida alcanza también a la Primera B Metropolitana.

El último acuerdo entre la empresa y la AFA tenía vigencia desde 2016, aunque el vínculo venía desde antes, y en las últimas horas desde las oficinas de la calle Viamonte llegó la confirmación de que no se renovará el contrato.

Esto, obviamente, afecta a todos los equipos de la Primera Nacional y de la Primera B, entre ellos Los Andes y Temperley , que hasta el momento no saben quién comprará los derechos de televisación y por ende tampoco lo que recibirán por esos derechos.

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino no tiene avanzadas negociaciones con ninguna empresa de televisación, aunque deslizó la posibilidad que sea la propia entidad del fútbol argentino la que se encargue de la transmisión de los encuentros .

Una de las posibilidades que Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, es transmitir los partidos a través de una plataforma propia, similar a lo que sucedió con TyC Sports Play en las últimas temporadas, haciéndose cargo de todo. Y la otra es lanzar una nueva licitación para las diferentes empresas que quiere adquirir los derechos de la segunda y tercera categoría del fútbol argentino.

Y así lo explicaron en un comunicado publicado en la página oficial. “Luego de un pormenorizado estudio, esta Asociación Nacional decidirá si las próximas temporadas serán televisadas a través de una plataforma propia o si se iniciará un proceso de recepción de propuestas a fin de que todas aquellas empresas interesadas puedan efectuar las ofertas que consideren oportunas”, recalcó.

Esto, de acuerdo al comunicado, tiene un objetivo concreto. “La búsqueda de nuevas oportunidades tiene como único fin la mejora en los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales”, concluyó el texto.