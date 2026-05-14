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Dancing Mood regresa a Lomas de Zamora para desempolvar sus clásicos

Dancing Mood, la banda instrumental de ska y reggae, se presenta en Dandelion en Lomas de Zamora para tocar sus viejos temas y su material más reciente.

Dancing Mood regresa a Lomas de Zamora para desempolvar sus clásicos

Dancing Mood regresa a Lomas de Zamora para desempolvar sus clásicos

Dancing Mood, la banda instrumental más importante de ska y reggae de Argentina y que lleva 26 años en los escenarios, regresa a los escenarios de la región el sábado para presentarse en Dandaelion Teatro Bar de Lomas de Zamora.

“Estamos muy contentos de volver a su zona sur a tocar. Tuvimos un pequeño parate, estamos arranco otra vez mucha energía y muy contentos de tocar en Lomas de Zamora”, cuenta Hugo Lobo, trompetista y líder de la formación a La Unión.

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Además, para la banda es nueva oportunidad de salir a escena en Dandelion donde estuvieron tocaron por última vez en octubre en 2025. “Nos parece un lugar muy bueno, la pasamos muy bien la última vez que vinimos. Es un lugar muy copado para los músicos y para el público”, señala.

En la presentación en Lomas de Zamora el público de la banda pobra volver a escucha en vivo algunos clásicos. “Vamos a hacer un recorrido por nuestra discografía, rescatando algunos temas que hace mucho que no tocamos y vamos a tocar lo más reciente también”, adelanta.

Luego de esta presentación seguirán recorriendo las rutas argentinas mientras planean editar un nuevo disco para fin de año y también ir compartiendo algunos adelantos.

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Dancing Mood, en Lomas de Zamora.

Dancing Mood, en Lomas de Zamora.

Dancing Mood y su largo camino

Dancing Mood se formó en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 1999. Es una orquesta de 13 músicos liderada por 8 instrumentos de viento, con colaboraciones puntuales. Su repertorio de temas clásicos del reggae y otros estilos, se adapta en forma instrumental al ska jamaiquino.

Dirigidos por el trompetista, productor y arreglador Hugo Lobo quien además es líder fundador de la banda. Uno de los objetivos, aparte del simple hecho de sentir y compartir la música es reivindicar y difundir las joyas de este arte, dándole un enfoque primordial a los ?50, '60 y '70. Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington, Count Basie, Bill Evans, Barry White, The Carpenters, pasados al "Dancing Mood Style".

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