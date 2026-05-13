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13 de mayo de 2026
Expectativa.

Los Beatles tendrán un museo en Londres donde tocaron por última vez

Los Beatles tendrán por primera vez un museo en Londres, donde dieron su último concierto en la terraza del edificio, y enunciaron cuando se inaugurará.

Los Beatles tendrán su museo en Londres.&nbsp;

Los Beatles tendrán su museo en Londres. 

Los Beatles tendrán por primera vez un museo en Londres, que estará situado en el edificio de la calle Savile Row, donde la banda de Liverpool grabó su último álbum, “Let it Be”, y tocó en la terraza en el que también fue su último concierto juntos.

El museo, anunciado en la web oficial del grupo, se llamará “The Beatles en Savile Ro”', y será inaugurado en 2027 para que los seguidores del legendario cuarteto de Liverpool puedan disfrutar de esta experiencia.

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"Los turistas vienen a Inglaterra y pueden ir a Abbey Road (los estudios donde grabaron Los Beatles), pero no pueden entrar, lo que provoca atascos (en la zona) y molesta mucho a los conductores, así que esta me pareció una idea fantástica", dijo Paul McCartney a la BBC.

La cocina de un disco de Los Beatles.
Los Beatles tendrán su museo.

Los Beatles tendrán su museo.

Dónde estará el museo de Los Beatles

El museo estará en el número 3 de Savile Row, que sirvió de base de la banda a finales de los pasados años sesenta, antes de que el cuarteto se separara definitivamente a principios de los setenta cuando John Lennon firmó la disolución legal del grupo. Los que quieran visitar el edificio se podrán registrar en la web de Los Beatles a fin de obtener entradas.

El edificio, ubicado en la calle donde están las famosas sastrerías británicas, incluirá una recreación del estudio donde se grabó 'Let It Be', y la oportunidad de revivir el icónico concierto de los Beatles en la azotea, exactamente en el mismo lugar donde tuvo lugar.

Liverpool tiene dos museos dedicados a la banda, uno de ellos se llama 'The Beatles Story', que cuenta con una réplica del club The Cavern (donde nació el grupo), y el llamado 'Museo de los Beatles de Liverpool', que cuenta con objetos dedicados a Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

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