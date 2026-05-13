Los Andes, con temas a resolver en el ataque para recibir a Godoy Cruz

Los Andes se trajo un buen empate de su visita al líder Deportivo Morón por la fecha 13 de la Primera Nacional , pero como contrapartida sufrió la lesión de Camilo Viganoni y la expulsión de Tomás Blanco , y esto le traerá problemas al entrenador Leonardo Lemos con miras al partido ante Godoy Cruz .

Si bien hasta el momento es una "fuerte contractura" lo de Viganoni, según comentó el DT luego del partido en diálogo con Fútbol en Milrayitas, los estudios determinarán la gravedad de la lesión. Por eso, en caso de confirmarse algo peor, será una baja sensible. Y a eso se le suma la expulsión de Blanco y la lesión de Mario Galeano , que se perdió el partido con el "Gallo" por una contractura y será evaluado en la semana.

El delantero surgido en Tigre salió lesionado a los 37 minutos del primer tiempo en el empate 0 a 0 ante Morón y abandonó el campo con lágrimas en los ojos, lo que presume que podría ser algo más grave que una contractura. Por eso, los estudios serán claves para definir los pasos a seguir.

En este contexto, las dos opciones que tiene Lemos a disposición para el partido ante el Tomba, pactado para el sábado a las 15 horas en el estadio Eduardo Gallardón, son Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal . A ellos se le sumaría Benjamín Garay , de buenos partidos en Reserva, pero sin minutos todavía en el primer equipo.

Las opciones en el ataque de Los Andes

Con este panorama, Facundo Villarreal se perfila como el reemplazante de Camilo Viganoni en caso de que no llegue en óptimas condiciones al próximo encuentro. El "Chaco" aparece como la mejor opción para hacer dupla con Asenjo, ya que mostró un buen nivel cuando jugó de segundo delantero. En esa posición jugó los últimos dos partidos y en ambos se destacó uno de los mejores, teniendo más libertad por todo el frente de ataque.

facundo villarreal los andes Facundo Villarreal tuvo una clara para Los Andes en el último partido.

El futbolista formado en las inferiores del Milrayitas tuvo un rendimiento destacado en el empate ante Colón de Santa Fe, especialmente cuando dejó la banda derecha y pasó a jugar de segundo delantero en dupla con Viganoni. Es más, ese día anotó el gol de empate, en lo que fue el primer grito con el Milrayitas en la Primera Nacional. Eso lo repitió el sábado. Por la lesión del ex Tigre, le tocó ingresar sobre el cierre del primer tiempo, esta vez en dupla con Asenjo, y lo volvió hacer de buena manera. Eso lo hace quedar como la primera opción.

Por eso, si no llega a estar en condiciones Viganoni, y más allá que se aguarda la evolución de Mario Galeano, Villarreal será uno de los titulares de Los Andes en un partido en el que necesita ganar para seguir prendido en los puestos de arriba.