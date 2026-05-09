lunes 11 de mayo de 2026
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9 de mayo de 2026
en vivo Punto que suma.

Los Andes mereció más pero debió conformarse con el empate ante Morón

Los Andes y Deportivo Morón igualaron 0 a 0 por la fecha número 13 de la Primera Nacional. Con este resultado, el Milrayitas sigue en el lote de arriba.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Los Andes y Morón igualaron sin goles en un choque intenso.

Los Andes y Morón igualaron sin goles en un choque intenso.

Los Andes y Morón igualaron sin goles en un choque intenso.

Los Andes y Morón igualaron sin goles en un choque intenso.

Facundo Villarreal tuvo la más clara del partido para Los Andes.

Facundo Villarreal tuvo la más clara del partido para Los Andes.

Facundo Villarreal tuvo la más clara del partido para Los Andes.

Facundo Villarreal tuvo la más clara del partido para Los Andes.

Los Andes y Deportivo Morón chocan en el Nuevo Francisco Urbano.

Los Andes y Deportivo Morón chocan en el Nuevo Francisco Urbano.

Los Andes y Deportivo Morón chocan en el Nuevo Francisco Urbano.

Los Andes y Deportivo Morón chocan en el Nuevo Francisco Urbano.

Sergio Ortíz, una de las figuras de Los Andes.

Sergio Ortíz, una de las figuras de Los Andes.

Sergio Ortíz, una de las figuras de Los Andes.

Sergio Ortíz, una de las figuras de Los Andes.

EN VIVO

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Los Andes y Morón quedaron en tablas en el Nuevo Francisco Urbano

En un choque intenso por la fecha número 13 de la Primera Nacional, el Milrayitas y el Gallo no pudieron quebrar el cero y se terminaron conformando con un empate sin goles. Para Los Andes el punto suma en su lucha por seguir en el lote de arriba y para Morón también, ya que sigue siendo líder.

Fue un duelo friccionado, propio de dos equipos que compiten por la vanguardia. Los Andes arrancó mejor en el partido, bien plantado en campo contrario tuvo la primera de peligro con un gol de Camilo Viganoni, pero fue invalidado por posición adelantada.

Más tarde, Morón se hizo cargo del encuentro y comenzó a preocupar a la defensa de Los Andes. De todos modos, el primer tiempo fue discreto y así se fueron al descanso.

En el complemento, Los Andes estuvo muy cerca de quedarse con el triunfo con un disparo de Alex Valdez Chamorro que salvaron sobre la línea y con una embestida de Facundo Villarreal. Sobre el final del partido, el local arremetió para quedarse con los tres puntos pero no estuvo fino en la definición.

De esta manera, Morón y Los Andes repartieron puntos en un duelo de candidatos por la Primera Nacional. Con este resultado, el Milrayitas quedó tercero en las posiciones con 18 puntos, mientras que el Gallo sigue puntero con 22 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto de Lomas de Zamora recibirá a Godoy Cruz en el Eduardo Gallardón.

sergio ortiz lomas
Sergio Ortíz, una de las figuras de Los Andes.

Sergio Ortíz, una de las figuras de Los Andes.

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Final del partido

Morón y Los Andes empataron 0 a 0 en el Nuevo Francisco Urbano.

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"Movete Gallo movete"

Se escucha la reprobación de la gente de Morón para su equipo. Los Andes es superior, pero no puede traducir el predominio en la red.

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La más clara del partido

Santiago Kubiszyn salvó sobre la línea un remate de Alex Valdez Chamorro. El Milrayitas está mejor y va en la búsqueda del triunfo.

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Otra vez Los Andes cerca del primero

Se animó Matías González con un derechazo que pasó a centímetros del arco defendido por Julio Salvá. Fue una de las más concretas del partido.

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Lo tuvo Los Andes

Una chance clarísima en los pies de Facundo Villarreal, pero en el mano a mano Julio Salvá evitó la caída de su valla.

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Comenzó el segundo tiempo

Deportivo Morón y Los Andes ya juegan los segundos 45 minutos.

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No se sacan ventaja

Deportivo Morón y Los Andes arrancaron con todo, pero se fueron apagando con el correr del encuentro. El Milrayitas tuvo su gran chance, pero Camilo Viganoni en posición adelantada no pudo adelantar a los dirigidos por Leonardo Lemos. Lo mejor del Gallo se vio en las sociedades que formaron Gonzalo Berterame junto a Franco Fagundez, aunque carecieron de precisión en ataque. Por ahora es empate 0 a 0.

los andes vs deportivo moron
Los Andes y Deportivo Morón chocan en el Nuevo Francisco Urbano.

Los Andes y Deportivo Morón chocan en el Nuevo Francisco Urbano.

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Final del primer tiempo

Deportivo Morón y Los Andes igualan 0 a 0 al término de los primeros 45 minutos.

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Malas noticias para Los Andes

Abandona la cancha lesionado Camilo Viganoni e ingresa en su lugar Facundo Villarreal. Una baja sensible para el Milrayitas.

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Partido de ida y vuelta sin un amplio dominador

Morón y Los Andes tuvieron sus oportunidades para abrir el marcador, pero por ahora carecen de efectividad. El Milrayitas está al acecho de alguna chance en ofensiva y se planta en el Nuevo Francisco Urbano.

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Contesta Deportivo Morón

El Gallo tuvo su oportunidad en los pies de Gonzalo Berterame, pero su disparo lo detuvo Sebastián López.

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No vale

En la primera clara de peligro convertía Camilo Viganoni pero estaba en posición adelantada.

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Comenzó el partido

Ya juegan Los Andes y Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano

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Ya se viene Deportivo Morón ante Los Andes

Deportivo Morón: Julio Salvá; Elías Contreras, Braian Salvareschi , Franco Vázquez, Joaquín Livera; Juan Manuel Olivares, Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Gonzalo Berterame, Franco Fagundez. DT: Walter Otta.

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Los Andes: Sebastián López; Julián Rodríguez Vuotto, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro; Camilo Viganoni y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

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Arbitro: Juan Ignacio Pafundi. Hora: 15. Cancha: Dep. Morón. Tv: LPF Play.

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