Los Andes mereció más pero debió conformarse con el empate ante Morón

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Los Andes y Morón quedaron en tablas en el Nuevo Francisco Urbano

En un choque intenso por la fecha número 13 de la Primera Nacional, el Milrayitas y el Gallo no pudieron quebrar el cero y se terminaron conformando con un empate sin goles. Para Los Andes el punto suma en su lucha por seguir en el lote de arriba y para Morón también, ya que sigue siendo líder.

Fue un duelo friccionado, propio de dos equipos que compiten por la vanguardia. Los Andes arrancó mejor en el partido, bien plantado en campo contrario tuvo la primera de peligro con un gol de Camilo Viganoni, pero fue invalidado por posición adelantada.

Más tarde, Morón se hizo cargo del encuentro y comenzó a preocupar a la defensa de Los Andes. De todos modos, el primer tiempo fue discreto y así se fueron al descanso.

En el complemento, Los Andes estuvo muy cerca de quedarse con el triunfo con un disparo de Alex Valdez Chamorro que salvaron sobre la línea y con una embestida de Facundo Villarreal. Sobre el final del partido, el local arremetió para quedarse con los tres puntos pero no estuvo fino en la definición.

De esta manera, Morón y Los Andes repartieron puntos en un duelo de candidatos por la Primera Nacional. Con este resultado, el Milrayitas quedó tercero en las posiciones con 18 puntos, mientras que el Gallo sigue puntero con 22 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto de Lomas de Zamora recibirá a Godoy Cruz en el Eduardo Gallardón.