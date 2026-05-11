Lanús, en su peor momento: un gol en 6 partidos y 5 derrotas seguidas de visitante

Lo que hace un mes parecía un camino de certezas, hoy se transformó en un laberinto de dudas para Lanús. La eliminación en los octavos de final del torneo local a manos de Argentinos Juniors no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una crisis estadística que preocupa.

La estadística más cruda es la que refleja la anemia ofensiva del equipo: Lanús marcó apenas un gol en sus últimos seis partidos oficiales. Ese único festejo ocurrió el pasado 28 de abril en la victoria mínima ante Liga de Quito por Copa Libertadores.

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Desde entonces, el arco de enfrente se volvió un territorio inalcanzable. Empates en cero contra Central Córdoba y Riestra, sumados a las derrotas ante Gimnasia de Mendoza, Always Ready y el Bicho de La Paternal, muestran a un equipo que perdió la frescura y la capacidad de lastimar. Sin peso en el área, la ilusión de pelear por cosas importantes empieza a desvanecerse.

El Granate convirtió 4 goles en los últimos 11 partidos. Sufrió la salida de Rodrigo Castillo a Fluminense y sus goleadores fueron Joshan Valois con dos anotaciones, Ramiro Carrera y Agustín Cardozo con 1 tanto cada uno.

El "mal del viajero"

Si los números generales son flojos, las planillas de visitante son directamente alarmantes. El Granate acumula cinco derrotas consecutivas saliendo de Guidi y Cabrero.

La racha negativa fuera de casa incluye caídas en diversos escenarios: la derrota ante Mirassol, el traspié contra Gimnasia de Mendoza, la dura goleada sufrida en la altura de Bolivia ante Always Ready y las dos visitas recientes a La Paternal. En ese lapso, la vulnerabilidad defensiva y la falta de carácter para revertir marcadores adversos fueron el común denominador.

pellegrino granate lanus Mauricio Pellegrino no encuentra el rumbo en Lanús.

Qué aparece en el horizonte de Lanús

Sin margen de error en el plano internacional y con el torneo doméstico ya mirándolo desde afuera, Mauricio Pellegrino deberá meter mano en la estructura del equipo.

Los próximos desafíos serán vitales para recuperar la confianza, pero la verdadera prueba de fuego será cuando le toque volver a armar las valijas. Al semestre del Granate le quedan dos partidos: Miércoles 20 de mayo a las 21.30 ante Liga de Quito en Ecuador y martes 26 de mayo a las 19 contra Mirassol en La Fortaleza.

Lanús necesita recuperar el gol y, sobre todo, recordar cómo se gana lejos del sur. Por ahora, los números no mienten y el presente es, como mínimo, preocupante.