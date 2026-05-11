El musical sobre Eva Perón protagonizado por Rachel Zegler llega a Broadway

El exitoso y reconocido musical “Evita”, sobre la vida de Eva Perón, llegará a Nueva York en 2027 con la actriz Rachel Zegler en el papel protagónico. Se trata de una clásica ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice.

Se presentará en Broadway , aunque se desconoce qué teatro de la icónica avenida de Nueva York albergará el musical, que hasta ahora se realizaba en el West End de Londres.

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La obra comenzó como un álbum de ópera rock creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice en 1978, y se trasladó a Broadway un año después con Patti LuPone y Mandy Patinkin como cabezas de cartel.

Dirigida ahora por el artista británico Jamie Lloyd , “Evita” narra la vida y el ascenso a la política y su prematura muerte a los 33 años en 1952.

Su repertorio incluye una versión de 'Don't Cry for me Argentina' ('No llores por mí Argentina'), una canción compuesta en honor al discurso de la líder tras convertirse en la primera dama argentina en las presidenciales de 1946.

La actuación de Zegler en Londres se ha ganado el favor de la crítica, y la actriz, que saltó a la fama por su papel de María en la adaptación de Steven Spielberg de 'West Side Story' (2021), ganó un premio Olivier a principios de este mes por su papel como Perón.