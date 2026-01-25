Aseguran que no es la voz Zac Efron la que se escucha en High School Musical

Hace un par de décadas, en 2006, Zac Efron se convirtió en una estrella al interpretar a Troy Bolton el chico más popular de East High. Era el capitán del equipo de básquet que desafía los mandatos para ser cantante.

Durante años hubo un mito alrededor de la participación de Zac Efron en la primera entrega de High School Musical, un éxito de Disney , que el que cantaba no era él, sino Drew Seeley.

El mito de que el actor no puso su voz fue aún más evidente cuando no participó de la gira internacional que hizo el elenco entre 2006 y 2007, en la que dieron 51 presentaciones alrededor de los Estados Unidos, Canadá y América latina. En Buenos Aires tocaron el 15 y 16 de mayo de 2007 en River.

Según trascendió, su ausencia se debió al rodaje de la película “Hairspray”, una adaptación del musical de Broadway de 2002 en donde interpretó a Link Larkin.

Recién en 2025, 19 años después del comienzo de la franquicia, su director Kenny Ortega le hizo frente a las teorías conspirativas y contó la verdad sobre los momentos vocales de Troy Bolton.

image Zac Efron y el elenco de la historia de Disney.

Si bien reconoció en Entertainment Tonight que Zac Efron “cantó en la primera película”, hizo una aclaración: “Las canciones se escribieron antes de que Zac consiguiera el papel. Así que, aunque cantaba bien y tenía una voz preciosa, no era la voz para la que se escribieron las canciones. Cantó todo y luego doblamos partes para que tuviera mayor fuerza vocal”.

El director explicó que en la segunda y tercera parte Efron cantó en su totalidad las canciones, puesto que fueron escritas para él y enfatizó: “Es importante que la gente sepa que Zac Efron sí cantó”.