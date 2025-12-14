Cuándo llega a Disney la última película de "Misión imposible" con Tom Cruise

La plataforma Disney + se prepara para la llegada de la última entrega de "Misión imposible", protagonizada por Tom Cruise, una producción muy esperada entre los seguidores y los fans del género de acción que ya pasó por las salas de cine .

En este caso, la película que se suma a la plataforma marca un cierre para Ethan Hunt, uno de los personajes más emblemáticos del cine y estará disponible a partir del próximo miércoles en Disney. La película cuenta con figuras centrales de la franquicia y una trama llena de escenas que te van a tener al borde del asiento.

En "Misión imposible: The final reckoning" Tom Cruise vuelve a encarnar a Ethan Hunt por una última vez desde el inicio de la saga en 1996, y promete de nuevo "una experiencia cinematográfica inolvidable", según la sinopsis oficial.

Producida por el propio Cruise y por McQuarrie, que además de director es el autor del guión junto a Erik Jendresen, la nueva entrega de "Misión imposible" cuenta con un reparto en el que figuran Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga o Angela Bassett.

"The final reckoning" será la octava entrega de una saga que ha recaudado más de 3.400 millones de dólares en el mundo y la primera desde 'Dead reckoning', estrenada en 2023.

image Disney estrena la última "Misión imposible" de Tom Cruise.

Presenta la última misión del agente Ethan Hunt y ssta vez, su equipo enfrenta una amenaza por parte de una inteligencia artificial, conocida como “La Entidad”, capaz de poner en riesgo la estabilidad mundial. La historia plantea una búsqueda urgente para impedir que ese sistema golpee distintos sectores estratégicos y genere un caos irreversible.

La trama lleva al grupo por varios puntos del planeta, mientras se enfrentan a engaños, tecnología fuera de control y adversarios que parecen adelantarse a cada movimiento.