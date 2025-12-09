martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025
Los ganadores

Natalia Oreiro y "El Eternauta", los Oro de los Martín Fierro de Cine 2025

Se entregaron los Martín Fierro de Cine y Series, donde “La mujer de la fila”, con Natalia Oreiro, y “El Eternauta”, fueron los grandes ganadores.

Por Diario La Unión
Natalia Oreiro, con su Martín Fierro.&nbsp;

La sorpresa más emotiva llegó de la mano de Natalia Oreiro, que no solo se quedó con el premio a Mejor Actriz de Película por “La mujer de la fila”, sino que coronó la gala al recibir el Martín Fierro de Oro al cine, un reconocimiento que la emocionó hasta las lágrimas.

José María Muscari y su elenco. 
Sobre las tablas.

Cómo será "El divorcio del año", la nueva obra de teatro se Muscari
 Guillermo Francella y Woody Allen. 
¿Qué onda?

Cómo fue el encuentro entre Guillermo Francella y Woody Allen
El gran dominador de la noche fue “El Eternauta”, que arrasó en las categorías de series: ganó Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro en series, confirmando su impacto como una de las producciones argentinas más ambiciosas de los últimos años.

image
Natalia Oreiro,

Natalia Oreiro, "El Eternauta" y los demás ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series.

Otras distinciones en los Martín Fierro

También hubo distinciones fuertes en comedia, donde “Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Guillermo Francella, Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.

En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de “Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, que además obtuvo el galardón a Mejor Guion y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche.

image
Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani, con sus Martín Fierro.

También hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.

Hubo además varias distinciones especiales durante la gala: el Martín Fierro de Plata fue para la película Nueve reinas por sus 25 años, el Martín Fierro a la trayectoria a la actriz Marta González y un homenaje por los 40 años de la icónica película Esperando la carroza.

