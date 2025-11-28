Gustavo Sylvestre ganó el Martin Fierro de Oro de Cable 2025

Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro de Oro en la edición de cable 2025, de esta forma el conductor de C5N se llevó la estatuilla más importante cuando pasada medianoche el presidente de APTRA , Luis Ventura, le entregó el premio.

El conductor subió al escenario muy emocionado y expresó su agradecimiento: "Muchas gracias APTRA, muchas gracias a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro durante tantos años".

Luego, Gustavo Sylvestre enumeró todos sus trabajos tanto en radio como en televisión: “He cumplido 42 años en esta vocación que amo que es el periodismo”. También agradeció al canal que le abrió las puertas: “Gracias a C5N y a mi familia por bancar, a mi esposa y a mis hijas”.

Finalmente, cerró con una frase con mucho entusiasmo: “Viva el periodismo, que no muere, nadie lo podrá matar y que viva la televisión, que vivan todos los medios y vamos por mucho más”.

Durante la premiación, el conductor ya había subido al escenario a recibir el premio a Mejor Labor Periodística Masculina por su trabajo en Minuto Uno, en la señal C5N.

En esa oportunidad, dio uno de los discursos más fuertes de la noche: “Transitamos años duros con el gobierno macrista que intentó cerrar C5N, y acá estamos. Seguimos estando porque no habrá ningún gobierno, por más odio que le tenga a los periodistas, que pueda cerrar o callar voces”.

image Jorge Rial, ausente en los Martín Fierro de Cable.

EL FALTAZO DE JORGE RIAL A LOS MARTÍN FIERRO

En la entrega de los Martín Fierro de Cable, Diego Brancatelli subió al escenario para recibir el premio de Argenzuela como mejor programa periodístico.

El periodista habló en nombre del ciclo conducido por Jorge Rial en C5N, que, según describieron en la presentación, se consolidó como un referente en el debate político y social.

Antes de comenzar, envió un mensaje al conductor del programa: “Primero, el saludo de y para Jorge Rial, que por decisión personal y por coherencia decidió no estar esta noche acá con nosotros, pero sí está en nuestro corazón”.

Lo definió como “el mejor conductor de la televisión argentina” y “el mejor compañero de trabajo”, destacando su generosidad y su forma de habilitar la libertad dentro del equipo.