Luis Ventura le contó a Moria Casán la verdadera interna con Jorge Rial

Consultado por Moria Casán sobre por qué cambió tanto la actitud de Jorge Rial contra él, Luis Ventura explicó: “Nosotros arrancamos a trabajar en verano sin prensa, sin nada. Hasta que despegó todo. Pero Jorge me tenía celos, claramente”.

“Voy a contar algo de la intimidad de un camarín de 2x2 en el que nos cambiábamos los dos. Cuando yo le dije que iba a hacer temporada con vos, él me llamó, me encaró y me dijo ‘te quiero decir que del ridículo no se vuelve’. Yo le dije que lo tenía clarísimo, que iba a hacer la temporada”, subrayó Ventura.

Y luego el periodista oriundo de Lanús se mostró irónico cuando remató la anécdota: “Un año después, un verano, la vida dio vueltas y vos Moria giraste por todos lados. Él salía a escena disfrazado de astronauta. Yo ahí le dije que del ridículo no podía volver”.

Ventura criticó a Rial por el escándalo de Morena.

LUIS VENTURA REVELÓ UNO DE SUS SECRETOS MÁS ÍNTIMOS

Acostumbrado a generar titulares, Luis Ventura sorprendió con una de sus confesiones más íntimas. El presidente de APTRA estuvo de invitado al programa Economía y Real Estate por Radio Metro donde reveló una particular costumbre.

“Yo duermo con las cenizas de mi madre y de mi padre en el dormitorio, también las de mis perros”, dijo el periodista dando a entender que esta es su manera de mantener cerca a sus seres queridos.

Luis Ventura y Jorge Rial supieron ser grandes amigos y durante largas temporadas compartieron Intrusos, en América TV, y desde hace años están distanciados. Mientras que Moria Casán también tiene un viejo encono con el papá Rocío y Morena.