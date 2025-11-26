Luis Ventura le contó a Moria Casán la verdadera interna con Jorge Rial

Luis Ventura habló de todo en el programa de Moria Casán, en la pantalla El Trece, y confesó que Jorge Rial le tiene celos. “No bancaba que yo me subiera a un escenario con vos”, le dijo a “La One”.
Luis Ventura habló de todo en el programa de Moria Casán, en la pantalla El Trece, y confesó que Jorge Rial le tiene celos. “No bancaba que yo me subiera a un escenario con vos”, le dijo a “La One”.
Consultado por Moria Casán sobre por qué cambió tanto la actitud de Jorge Rial contra él, Luis Ventura explicó: “Nosotros arrancamos a trabajar en verano sin prensa, sin nada. Hasta que despegó todo. Pero Jorge me tenía celos, claramente”.
“Voy a contar algo de la intimidad de un camarín de 2x2 en el que nos cambiábamos los dos. Cuando yo le dije que iba a hacer temporada con vos, él me llamó, me encaró y me dijo ‘te quiero decir que del ridículo no se vuelve’. Yo le dije que lo tenía clarísimo, que iba a hacer la temporada”, subrayó Ventura.
Y luego el periodista oriundo de Lanús se mostró irónico cuando remató la anécdota: “Un año después, un verano, la vida dio vueltas y vos Moria giraste por todos lados. Él salía a escena disfrazado de astronauta. Yo ahí le dije que del ridículo no podía volver”.
Luis Ventura y Jorge Rial supieron ser grandes amigos y durante largas temporadas compartieron Intrusos, en América TV, y desde hace años están distanciados. Mientras que Moria Casán también tiene un viejo encono con el papá Rocío y Morena.