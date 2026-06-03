Los Díaz Pasan Volando regresan al Teatro del Municipio de Lomas de Zamora

Los Díaz Pasan Volando, el dúo de folklore formado en 1992 por los hermanos cantautores Juan Martín y María Eugenia Díaz, hijos del recordado músico y humorista Coco Díaz , se presentará el viernes en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

“Siempre nos tratan con mucho cariño en Lomas de Zamora, es muy hermoso volver a cantar en ese Teatro tan lindo”, le cuenta María Eugenia Díaz a La Unión.

Para agendar. Skay Beilinson llega a la Provincia al frente de Los Fakires

La artista también adelanta parte de lo que se escuchará el viernes: “El repertorio serán los temas de los discos anteriores, algunos adelantos de la nueva producción y con invitados sorpresa”.

Folklore en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

“Los ballet han tomado nuestros temas a lo largo de estos 30 años, para armar sus cuadros, por lo cual verán un espectáculo musical y la danza estará presente también”, agrega.

Entre otras composiciones sonarán “La comedia y la tragedia”, “Chacarera del milagro”, “Zamba de mi guitarra y tu”, “Vidala de los Buenos Aires”. “Son canciones que nos hicieron conocidos en el país y nos permitieron recorrerlo”, señala María Eugenia Díaz.

Juan Martín y María Eugenia Díaz estarán en escena junto a Juan Martín Medina, Patricia Olivera, Pedro Recoder, Hueso Molina, y Mariano Céspedes.

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Referencia de la renovación del folklore

Su imagen y sonido particular fueron referencia en los ‘90 en los que el folklore se renovaba. Su primer disco “Los Díaz Pasan Volando” de 1993 sigue sonando.

Sus presentaciones, tuvieron elementos teatrales, y sus canciones innovadoras los destacaron y diferenciaron en el ambiente folklórico.

Sus canciones aún se graban, se cantan y se bailan en todo el país. Su propuesta Infantil “Mate de Leche” espectáculo musical y teatral infantil, continuó su discografía con la grabación de cuatro álbumes.