miércoles 03 de junio de 2026
Escribinos
3 de junio de 2026
Recomendado.

Los Díaz Pasan Volando regresan al Teatro del Municipio de Lomas de Zamora

El grupo de folklore vuelve al Teatro del Municipio de Lomas de Zamora para mostrar sus clásicos y nuevas canciones junto a invitados sorpresa.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Los Díaz Pasan Volando en Lomas de Zamora.&nbsp;

Los Díaz Pasan Volando en Lomas de Zamora. 

Los Díaz Pasan Volando, el dúo de folklore formado en 1992 por los hermanos cantautores Juan Martín y María Eugenia Díaz, hijos del recordado músico y humorista Coco Díaz, se presentará el viernes en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

“Siempre nos tratan con mucho cariño en Lomas de Zamora, es muy hermoso volver a cantar en ese Teatro tan lindo”, le cuenta María Eugenia Díaz a La Unión.

Lee además
Fher y Dua Lipa, en vivo. 
Dale play-

Así suena "Oye Mi Amor", de Maná junto a Dua Lipa
Saky Beilinson, en vivo. 
Para agendar.

Skay Beilinson llega a la Provincia al frente de Los Fakires
image
Folklore en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

Folklore en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

La artista también adelanta parte de lo que se escuchará el viernes: “El repertorio serán los temas de los discos anteriores, algunos adelantos de la nueva producción y con invitados sorpresa”.

“Los ballet han tomado nuestros temas a lo largo de estos 30 años, para armar sus cuadros, por lo cual verán un espectáculo musical y la danza estará presente también”, agrega.

Entre otras composiciones sonarán “La comedia y la tragedia”, “Chacarera del milagro”, “Zamba de mi guitarra y tu”, “Vidala de los Buenos Aires”. “Son canciones que nos hicieron conocidos en el país y nos permitieron recorrerlo”, señala María Eugenia Díaz.

Juan Martín y María Eugenia Díaz estarán en escena junto a Juan Martín Medina, Patricia Olivera, Pedro Recoder, Hueso Molina, y Mariano Céspedes.

image

Referencia de la renovación del folklore

Su imagen y sonido particular fueron referencia en los ‘90 en los que el folklore se renovaba. Su primer disco “Los Díaz Pasan Volando” de 1993 sigue sonando.

Sus presentaciones, tuvieron elementos teatrales, y sus canciones innovadoras los destacaron y diferenciaron en el ambiente folklórico.

Sus canciones aún se graban, se cantan y se bailan en todo el país. Su propuesta Infantil “Mate de Leche” espectáculo musical y teatral infantil, continuó su discografía con la grabación de cuatro álbumes.

Temas
Seguí leyendo

Así suena "Oye Mi Amor", de Maná junto a Dua Lipa

Skay Beilinson llega a la Provincia al frente de Los Fakires

Santiago Molina, el gaitero que grabó con Divididos, llega a la región

Es director de cine y está grabando una película en Lomas, con Los Andes como protagonista

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los cuentos de Roberto Fontanarrosa salen a escena en Lomas de Zamora.
Recomendado.

Los cuentos de Roberto Fontanarrosa salen a escena en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lanús eliminó a Caracas en 2014.
El tercero.

Cómo le fue a Lanús en los play-offs internacionales