Los Díaz Pasan Volando regresan al Teatro del Municipio de Lomas de Zamora

Los Díaz Pasan Volando, el dúo de folklore formado en 1992 por los hermanos cantautores Juan Martín y María Eugenia Díaz, hijos del recordado músico y humorista Coco Díaz, se presentará el viernes en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.
El grupo de folklore vuelve al Teatro del Municipio de Lomas de Zamora para mostrar sus clásicos y nuevas canciones junto a invitados sorpresa.
Los Díaz Pasan Volando, el dúo de folklore formado en 1992 por los hermanos cantautores Juan Martín y María Eugenia Díaz, hijos del recordado músico y humorista Coco Díaz, se presentará el viernes en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.
“Siempre nos tratan con mucho cariño en Lomas de Zamora, es muy hermoso volver a cantar en ese Teatro tan lindo”, le cuenta María Eugenia Díaz a La Unión.
La artista también adelanta parte de lo que se escuchará el viernes: “El repertorio serán los temas de los discos anteriores, algunos adelantos de la nueva producción y con invitados sorpresa”.
“Los ballet han tomado nuestros temas a lo largo de estos 30 años, para armar sus cuadros, por lo cual verán un espectáculo musical y la danza estará presente también”, agrega.
Entre otras composiciones sonarán “La comedia y la tragedia”, “Chacarera del milagro”, “Zamba de mi guitarra y tu”, “Vidala de los Buenos Aires”. “Son canciones que nos hicieron conocidos en el país y nos permitieron recorrerlo”, señala María Eugenia Díaz.
Juan Martín y María Eugenia Díaz estarán en escena junto a Juan Martín Medina, Patricia Olivera, Pedro Recoder, Hueso Molina, y Mariano Céspedes.
Su imagen y sonido particular fueron referencia en los ‘90 en los que el folklore se renovaba. Su primer disco “Los Díaz Pasan Volando” de 1993 sigue sonando.
Sus presentaciones, tuvieron elementos teatrales, y sus canciones innovadoras los destacaron y diferenciaron en el ambiente folklórico.
Sus canciones aún se graban, se cantan y se bailan en todo el país. Su propuesta Infantil “Mate de Leche” espectáculo musical y teatral infantil, continuó su discografía con la grabación de cuatro álbumes.