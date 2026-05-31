Así suena "Oye Mi Amor", de Maná junto a Dua Lipa

Fher Olvera, vocalista del grupo mexicano Maná , y la artista británica Dua Lipa sellaron su vínculo musical al incluir “Oye Mi Amor” , un clásico de la banda de rock , en el nuevo álbum en vivo de “Dua Lipa: Live from Mexico”, que ya se estrenó en las plataformas digitales.

“Cantar ‘Oye Mi Amor’ con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa; fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo; ha sido parte fundamental de nuestra historia como banda”, señaló Fher Olvera en un comunicado.

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Esta colaboración, que se gestó durante la exitosa gira “Radical Optimism” de la artista en Ciudad de México, ubica al cantante como el único invitado dentro de este proyecto, lo que también destaca la fuerza de la música en español potenciada por bandas como Maná, fundada en 1986.

Para Fher, la evolución de esta canción es un ejemplo de cómo Maná “sigue cruzando generaciones e idiomas”, por lo que “escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español, es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina”.

De las 21 canciones del disco, “Oye Mi Amor” es el único tema en español y, por ende, el que no pertenece al catálogo oficial de Dua Lipa.

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Dua Lipa no para

Con más de 92 espectáculos, la gira mundial “Radical Optimism” destacó el lado más políglota de Dua Lipa, donde interpretó versiones de canciones en ocho idiomas, entre ellos el español

Además de esta colaboración única, Maná encabezará, junto a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de la Ciudad de México (Estadio Banorte) el próximo 11 de junio.