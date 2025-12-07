Cuál es el nuevo emprendimiento de Dua Lipa en paralelo a la música

La cantante británica Dua Lipa, ganadora de tres premios Grammy, anunció que durante su gira por México abrió una taquería en la capital del país, en la que habrá un menú inspirado en su música , con souvenirs y fotografías de la artista.

En un comunicado, la intérprete anunció que la apertura del local de tacos, que será provisional, cuando finalizarán los tres conciertos que la londinense tuvo programados en Ciudad de México , en el 'Estadio GNP Seguros', y que hacen parte de su gira internacional 'Radical Optimism Tour 2025'.

La taquería, que estuvo ubicada en el centro de la capital mexicana, tuvo un menú inspirado en Dua Lipa , así como distintos recordatorios, música y fotografías para los seguidores de la cantante y estará abierta desde las doce del día y hasta las doce de la noche durante los cuatro días de operación.

La artista, con más de 48 millones de reproducciones en la plataforma de música Spotify, se encuentra inmersa en la fase latinoamérica de su tour mundial con motivo de su tercer álbum, 'Radical Optimist', que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado, destacó el mensaje.

Dua Lipa, entre la música y los tacos

Dua Lipa transformó las experiencias inmersivas de la música al fusionar su imagen artística con el taco, el platillo mexicano más reconocido a nivel mundial, en el marco de lo que será el cierre de su gira Radical Optimism Tour 2025 en Ciudad de México.

Horas antes de su concierto inaugural en la capital mexicana, la intérprete de Levitating invitó a sus miles de seguidores en el país azteca a la Taquería Dua.

Entre largas filas, gorritos de taquero, salsas picantes y la imagen de la ganadora de tres premios Grammy impresa en grandes cartones, los fanáticos de todas las edades y procedentes de distintas partes del país llegaron para probar los tres sabores queso, chicharrón y arrachera servidos en tortilla de harina.