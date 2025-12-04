jueves 04 de diciembre de 2025
Recomendado.

Robert Plant, la voz de Led Zeppelin, regresa a la Argentina

Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, regresa al país tras una década de ausencia para presentar su disco “Saving Grace”, con una música intimista.

Robert Plant, de Led Zeppelin, regresa a la Argentina. 

A más de una década de su última presentación en la Argentina, Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin, vuelve al pais para mostrar el material su recién editado álbum “Saving Grace”, con el que estrena banda nueva junto a la cantante Suzi Dian.

El show, del que también serán parte el baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista y músico de cuerdas Matt Worley, y el violonchelista Barney Morse-Brown, será en una escala de la gira "Rugido de otoño".

La cita será una función única e íntima en el Teatro Gran Rex el 10 de mayo de 2026, día en el que el ícono británico desplegará un viaje sonoro por el folk, el blues y la música de raíces junto a un grupo de músicos excepcionales. Las entradas para el legendario cantante se venden exclusivamente a través de la página web www.tuentrada.com.ar.

De Led Zeppelin a la música de raíz

Este show marca su primera presentación oficial en Argentina desde 2012, y la primera vez que vuelve a subirse a un escenario local desde 2015, cuando sorprendió en medio del show de Jack White en Lollapalooza para interpretar juntos “The Lemon Song”.

Lejos del sonido rockero de Led Zeppelin y de los shows en estadios, Robert Plant elige hoy una música íntima y busca otras sonoridades.

La noticia de su regreso llega a pocos días de haber estrenado su sesión en Tiny Desk, el ciclo de conciertos íntimos de la emisora NPR, donde interpretó cinco canciones en formato reducido junto a Suzi Dian y su banda.

image
De Led Zeppelin a una nueva banda.

La presentación fue celebrada como un resumen perfecto de esta nueva etapa: espiritual, cruda y, al mismo tiempo, profundamente fresca.

Grabado en un entorno rural en la frontera galesa y lanzado el 26 de septiembre de 2025, Saving Grace sorprendió por su delicadeza, su espíritu artesanal y su mirada profunda sobre la música de raíz.

