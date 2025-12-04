Robert Plant, la voz de Led Zeppelin, regresa a la Argentina

A más de una década de su última presentación en la Argentina , Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin , vuelve al pais para mostrar el material su recién editado álbum “Saving Grace”, con el que estrena banda nueva junto a la cantante Suzi Dian.

El show, del que también serán parte el baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista y músico de cuerdas Matt Worley, y el violonchelista Barney Morse-Brown, será en una escala de la gira "Rugido de otoño".

La cita será una función única e íntima en el Teatro Gran Rex el 10 de mayo de 2026, día en el que el ícono británico desplegará un viaje sonoro por el folk, el blues y la música de raíces junto a un grupo de músicos excepcionales. Las entradas para el legendario cantante se venden exclusivamente a través de la página web www.tuentrada.com.ar.

Este show marca su primera presentación oficial en Argentina desde 2012, y la primera vez que vuelve a subirse a un escenario local desde 2015, cuando sorprendió en medio del show de Jack White en Lollapalooza para interpretar juntos “The Lemon Song”.

Embed

Lejos del sonido rockero de Led Zeppelin y de los shows en estadios, Robert Plant elige hoy una música íntima y busca otras sonoridades.

La noticia de su regreso llega a pocos días de haber estrenado su sesión en Tiny Desk, el ciclo de conciertos íntimos de la emisora NPR, donde interpretó cinco canciones en formato reducido junto a Suzi Dian y su banda.

image De Led Zeppelin a una nueva banda.

La presentación fue celebrada como un resumen perfecto de esta nueva etapa: espiritual, cruda y, al mismo tiempo, profundamente fresca.

Grabado en un entorno rural en la frontera galesa y lanzado el 26 de septiembre de 2025, Saving Grace sorprendió por su delicadeza, su espíritu artesanal y su mirada profunda sobre la música de raíz.